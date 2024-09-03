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黃雯怡：嗶哩嗶哩績佳 上望145元

【明報專訊】國家統計局公布的8月製造業採購經理指數（PMI）報49.1，按月下降0.3，遜預期。但8月財新製造業PMI微升，重回擴張區間，但出口訂單疲軟，出現今年以來首次輕微收縮。人民幣回軟，市場關注本周五公布的美國非農就業數據和息口走向。

內地遊戲版號發放常態化，近日首款國產3A大作《黑神話：悟空》獲官媒熱捧，反映在一輪強監管後，內地政府對網絡遊戲態度的轉變。7月中國遊戲市場收入環比增長4.26%，8月有117款遊戲版號獲批，為年內最大一批，板塊有望迎來估值回暖。

嗶哩嗶哩（9626）第二季淨收入同比增長16%至61.27億元（人民幣，下同），經調整淨虧損為2.71億元，同比收窄72%，勝預期。第二季增值服務營業額增加11%至25.66億元，主要是由於大會員、直播及其他增值服務的付費用戶數量均有增加所致。移動遊戲收入增長13%至10.07億元，廣告收入增長30%至20.37億元，IP衍生品及其他營業額減少4%至5.16億元。第二季日均活躍用戶增6%至1.023億戶，月活躍用戶增長至3.36億戶。第二季單用戶的日均使用時長按年增加5分鐘至99分鐘。

其中，遊戲收入增長主要受SLG新遊戲《三國：謀定天下》的超預期增長驅動，預計年內可貢獻收入逾10億元，驅動下半年遊戲業務持續增長。廣告收入超預期增長也是次季一大亮點，管理層預期在遊戲及電商垂直領域強勁需求支持下，第三季廣告增長可觀，這將帶動季度毛利率和經調整淨利率進一步改善至約35%和3%，有望扭虧為盈。

在良好業績及政策利好催化下，嗶哩嗶哩股價有進一步上升空間，上望145元，跌破98元止蝕。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]