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梁天卓：養不教 AI之過

【明報專訊】兩年前，ChatGPT剛出台時，學生們都如獲至寶，希望利用人工智（AI）能來「協助」他們的功課和考試，老師們則如臨大敵，想盡辦法找出學生作弊的蛛絲馬迹。然而，兩年後大家的心態都大有轉變，我不是說學生沒有利用ChatGPT出貓，但是大部分學校和老師現在都接受AI的普及是大勢所趨，焦點都集中在如何利用AI協助學生們的學習。

同樣道理，家長們亦可以利用AI提升孩子們的學習進度。最近讀到可汗學院（Khan Academy）創辦人薩爾‧可汗（Sal Khan）的新書《Brave New Words: How AI Will Revolutionize Education （and Why That's a Good Thing）》，書中提到家長可以利用AI的特點令孩子的學習更有針對性。

舉個例子，家長可以試試用Khan Academy或者Prodigy Math這些AI平台來幫助孩子學習數學。這些平台能根據孩子的表現，調整問題的難易度。例如，當孩子在學習分數時遇到困難，系統會多給他們幾道類似的練習題，讓他們有更多機會理解和應用。這種個性化的學習方式，不但提高了學習效率，也讓孩子更有成就感，從而激發他們的學習興趣。

AI工具令孩子學習更靈活有效

在語言學習方面，AI也有不少好用的工具。像Google的Read Along應用，就很適合用來幫助孩子練習閱讀。這個應用會聽孩子讀書，然後即時給出發音和流利度的反饋。這樣一來，孩子就能隨時隨地練習語言，即使家長沒空也不怕。

舉個例子，家長可以考慮讓孩子試試Duolingo這樣的應用，來學習新語言。Duolingo會根據孩子的學習進度，調整課程的內容，並且通過遊戲的方式來激發他們的學習興趣。孩子在學習過程中遇到困難，AI也會即時提供反饋，幫助他們糾正錯誤，逐步提高語言能力。這些AI工具不僅讓學習變得更加有趣，也讓家長可以更輕鬆地管理孩子的學習進度，無論是閱讀還是學習新語言，都變得更加靈活和有效。

維克森林大學經濟系副教授

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[梁天卓 經濟學爸]