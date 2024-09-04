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恒指公司：從下而上估算恒指22621點

標籤：經濟

【明報專訊】港股今年來扭轉之前4年跌勢，個別大行預期恒生指數可上望20,000點關口，但恒生指數公司認為，若「由下而上」從市場對藍籌股目標價的平均預測推算，市場對恒指目標應更正面，可達22,000點以上（見表）。

恒指公司昨天發表網誌，引用截至上周五，彭博統計券商給予恒生指數、國企指數和科技指數成分股的目標價，綜合推算市場的恒指基本目標為22,621點，較當日收市17,989點潛在升幅達26%；按最樂觀情况目標價計更可升62%，高見29,103點；最悲觀目標價推算恒指亦有17,141點，潛在跌幅僅5%，較昨天收市僅低不足3%，意味下跌風險甚為有限。

恒指國指基本目標潛在升幅26%

至於國指基本目標推算為7962點，較當天收市6331點潛在升幅同為26%；最高目標更重上一萬點，達10,385點，潛在升幅64%；最悲觀或跌7%至5914點。科指基本目標4767點，較當天收市3561點潛在升幅34%；最樂觀可升79%見6371點；最悲觀或失守3500點，跌3%至3455點。

恒指公司認為出現差距，可能因為現時券商給予的指數目標，大多是「由上而下」角度推算，涉及通過整體市場市盈率等預測遠期倍數，以反映策略師對市場整體前景的看法。但券商分析員等賣方或對個別股票目標價往往較樂觀，反映上漲潛力，當中或牽涉維持與上市公司關係等多種考慮，所以據此「由下而上」推算的指數目標亦更正面。而且恒指和國指目標，都較2010年以來長期平均值高，相關標準差分別0.46倍和0.05倍。科指2020年7月推出以來，目標較現值平均高36%，但標準差-0.16倍，意味市場看法沒有對恒指般正面。但用這種方法推算指數目標亦有風險，因為券商未必及時調整股票目標價，在反映市場價值或有滯後。

恒指去年連跌第四年屬史上首次，今年來累積反彈3.5%，近月大行給予目標約於20,000點附近，潛在升幅逾13%。但摩根士丹利兩周前調低恒指和國指目標，預計明年6月只有17,000點和6000點，較現水平更低，關注內地通縮風險持續，經營環境疲弱影響企業盈利。