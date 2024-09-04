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內銀拖累恒指挫40點 9月開局兩連跌

標籤：經濟

【明報專訊】市場關注美國就業數據，投資氣氛審慎，人民幣偏弱，而且內地上證指數一度跌穿2800點關口，拖累港股9月開局連跌兩日，內銀股繼續拖低大市，但大型科技股靠穩限制跌幅，總成交降至不足800億元。

恒指昨天低開26點，早段曾跌最多108點，低見17,583點，之後又迅速收復失地，一度倒升34點，但中午前再度轉跌，午後在17,600點水平拉鋸，收報17,651點，跌40點，指數上下波幅縮窄至142點。國企指數跌8點，收報6203點。但科技指數升10點，報3496點。大市成交進一步降至793.15億元，是一個半星期最少。

北水大減78% 大市成交不足800億

投資者聚焦內地放寬轉按，減現有按揭貸款利率，內銀淨利息收入和盈利將受壓，內銀股未止瀉，招行（3968）、工行（1398）、建行（0939）、交行（3328）、郵儲行（1658）都五連跌，其中招行跌3.1%，是表現最差藍籌。周一逆市靠穩的農行（1288）一度回吐半成，收市亦跌2.8%。

但憧憬減按息利好樓市，內房和物業管理股活躍，萬科（2202）升逾3.3%，世茂（0813）升逾6.6%。物管股普遍向好，碧桂園服務（6098）升5%，永升服務（1995）升4%。新世界（0017）周一重挫逾一成後，昨早段曾再跌4%，但午後買盤湧入，收市倒升2仙。不少大型科技股亦有支持，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）都靠穩，美團（3690）升逾2%。跌市下，北水雖然仍經港股通流入，但規模大減78%至26.19億元。