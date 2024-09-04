Tesla上月中國銷量增37% 年內新高

乘聯會據月度初步數據預估，8月全國新能源乘用車廠商批發銷量按月升11%至105萬輛、按年增32%。乘聯會指出今年月度銷量首超100萬輛，加上部分中小企8月新能源車表現較強，從國內零售對應預計8月新能源滲透率持續超50%。

另一方面，中汽協公布最新一期「中國汽車經銷商庫存預警指數調查」，顯示8月中國汽車庫存預警指數為56.2%，按年下降0.7個百分點、按月跌3.2個百分點，見今年低位。

以舊換新加碼 8月更新補助申請破萬

上述指數處於榮枯線以上，反映汽車流通行業景氣度有所改善。然而，高溫天氣及部分地區中秋節不購車等因素，對市場需求有一定抑制，加上終端優惠力度調整，消費者觀望情緒依然較重。

該調查指出，汽車以舊換新政策加碼後，8月以來日均報廢更新補助申請量破萬，推動終端銷售量按月增長。而根據全國汽車以舊換新平台最新數據顯示，截至8月31日上午10時，已經收到汽車報廢更新補貼申請超過80萬份。

另外，由於新車價格持續下降、新車銷售嚴重虧損，流通資金壓力大，以及市場整體需求持續疲軟等，經銷商經營未達預期水平。多數經銷商在「8.18」購車節推出了限時活動。調查顯示，85.1%的經銷商組織開展購車節，但成效一般，僅6.5%的經銷商對活動效果表示滿意。