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穆迪上調美團評級 料營運財務指標續改善

【明報專訊】評級機構穆迪將美團（3690）的發行人評級和高級無抵押評級從「Baa3」上調至「Baa2」，並維持正面展望，認為美團過去數季營運和財務指標持續改善，預期情况將持續，因此上調評級。美團昨日收市報118.9元，升2.23%。

穆迪評級副總裁兼高級分析師Ying Wang指出，美團內地的線上生活服務需求穩健增長，加上強勁市場地位以及審慎財務管理，將支持集團進一步改善財務狀况，預計美團將繼續保持核心食品配送、到店、酒店及旅遊（IHT）業務堅實的市場地位、出色流動性和強勁的財務狀况。

淨現金達130億美元 抵消海外擴張等風險

該行表示，上調評級以反映集團在內地外賣及IHT業務的領先地位，美團亦成功以成熟的外賣業務，帶動酒店預訂和到店服務等高利潤率業務的交叉銷售，以及展示其開發新產品和服務，以及加強多個業務部門運營協同效應的良好記錄。

該行又指出，評級亦考慮到美團財務策略審慎及信用狀况強勁，截至今年6月淨現金已達130億美元，亦通過平衡融資方式支持投資需求。不過，相關優勢被主要業務的激烈競爭，以及新業務計劃如海外擴張相關的投資和執行風險所抵消。

穆迪認為，受惠於收入持續增長、利潤率快於預期和嚴格的投資，美團過去12至18個月的財務運營表現超預期，亦反映其運營和財務改善或是可持續，反映穩健行業需求、強大市場地位及審慎財務規劃。