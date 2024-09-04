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新地合資Ion Orchard 股權出現變動

【明報專訊】新鴻基地產（0016）與新加坡嘉德置地合資的新加坡烏節路Ion Orchard商業項目，出現股權變動。嘉德置地擬將手上ION Orchard商場一半權益，轉讓予其持股23.77%的同系房託CapitaLand Integrated Commercial Trust（嘉德置地綜合商業信託或CICT）。今次交易以18.5億坡元（約110.23億元）作交易的物業估值，交易代價連費用約11億坡元（65.54億元）。

伙伴一半權益轉予同系房託

為應付是次收購，CICT將配售單位集資3.5億坡元、並進行按比例及可棄權優先增資發行總值7.57億坡元股份。嘉德置地料在第四季完成交易後分散投資組合，及成立新基金增加收費收入。新業主CICT與新地原有合作協議仍然繼續。現時ION Orchard共8層商場的出租率達96%。CICT的投資簡報指，是次交易有助其借助新地在資產管理的強項進一步發揮。

新地將於本周四公布全年業績。據其去年底止中期業績顯示，ION Orchard期內帶來2.79億元營業溢利，並在去年6月底全年度應佔資產值50.44億元。隨著CICT交易推進，新地應佔ION Orchard估值料或隨之水漲船高。新地昨日股價收報74.45元，跌0.13%。