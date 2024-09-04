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美兩製造業數據遜預期 美股三大指數挫 美匯指數見兩周高

【明報專訊】美國製造業數據持續疲軟，8月ISM製造業指數，雖然由7月46.8的去年11月以來低位，回升至47.2，是今年3月以來首次回升，不過低於經濟師預期的47.5，並且連續第5個月處於50榮枯線以下的活動收縮水平。新訂單分項指標進一步跌至44.6，是15個月以來最低，顯示訂單量正在萎縮，而出口訂單也以今年初以來最快的速度下滑。

此外，美國8月Markit製造業PMI終值亦跌至47.9，低於預期，是今年以來最低水平。兩項製造業數據均較預期弱，再次引發市場對美國經濟放緩的擔憂。數據公布後，道指早段跌幅擴大至450點，標普500指數跌逾1%，而納指跌逾2%。主要科技股及晶片股早段下滑，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）早段挫逾7%。

晶片股早段下滑 Nvidia挫逾7%

ISM 製造業商業調查委員會主席Timothy Fiore表示，雖然製造業活動仍處於收縮區域，但收縮速度較7月放緩。 由於當前的貨幣政策及美國大選仍有不確定性，企業不願為庫存等投資，因此需求仍然低迷。BMO資本市場的分析指出，美國8月製造業數據沒有任何令人鼓舞的內容，但這對美國製造業來說並非新鮮事，在美國8月非農數據於周五公布前，市場仍將緊張不安。

芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員昨晚押注9月減息0.25厘的概率，由七成降至六成左右，而減息半厘的概率升至接近四成。不過整體而言，交易員仍認為美聯儲緩慢減息的形勢不變。數據公布後，美匯指數仍高見101.8，為兩周高位。

日央行：經濟物價符預期 將續加息

在美聯儲準備啟動減息之際，日本央行行長植田和男周二向政府小組提交文件，解釋日本央行在7月底加息的決定，並重申若經濟及物價表現符合預期，央行將繼續加息，推動日圓上漲，兌每美元由周一的147低位，漲至145水平。每百日圓兌港元為5.3算。

雖然日本央行7月加息曾觸發日圓套息交易拆倉潮，導致環球金融市場在8月初經歷震盪，但植田仍堅持加息路徑。他指出，即使7月加息後，經濟環境仍然寬鬆，實際利率繼續為負值，為經濟活動帶來支持。

按受彭博社調查的經濟學家，約三分之二認為日本央行將在今年底前再次加息，其中41%受訪者認為12月是最有可能的加息時機。Pimco Japan則預計，日本央行最快明年1月再次加息，並表示準備積極投資超長期日本國債，因為回報率已升至更具吸引力的水平。

韓央行：通脹降溫 考慮減息時機已到

韓國8月消費者物價指數（CPI）按年升2%，較7月的2.6%升幅顯著回落，是2021年3月以來最低的增長。韓國央行行長李昌鏞表示，隨着通脹降溫，考慮減息的時機已到，不過與金融穩定相關的問題亦要考慮。經濟學家預計，韓國央行將在10月或11月的會議減息。

（綜合報道）

[國際金融]