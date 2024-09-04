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紐遊客入境費擬增兩倍至483元

【明報專訊】新西蘭政府宣布，10月1日起將遊客入境費由35紐元（約169港元），提升至100紐元（約483港元），升幅接近兩倍，以確保遊客為新西蘭的「公共服務及優質體驗作出貢獻」，不過旅遊業界憂慮新收費會令旅客卻步。該國旅遊業復蘇緩慢，迄今仍未恢復至新冠疫情前水平。

簽證費10月漲至1646元

新西蘭政府自2019年7月向外國遊客徵收「國際旅客保育及旅遊稅」（IVL），以應對遊客湧入對自然環境及基礎設施帶來的壓力。由於新西蘭的自然景點通常位於偏遠地區，當地議會缺乏資源維護旅遊基礎設施，於是政府希望遊客為基建及環保承擔更大責任，因而決定大幅加價。新西蘭旅遊部長Matt Doocey表示，政府估計新的入境收費，約佔外國遊客在新西蘭總支出的3%，不會對遊客產生重大影響，與澳洲及英國等國家相比，新西蘭旅遊業仍具競爭力。

除了提升入境收費，新西蘭亦計劃提高地方機場收費，並會由10月1日起，將遊客簽證收費漲至341紐元（約1646港元），加幅達130紐元（約627港元）。不過持香港特區護照可免簽證在新西蘭逗留最多3個月。

旅遊業界憂旅客卻步

新西蘭機場協會（NZ Airports）表示，各種新收費「對正在努力促進紐西蘭經濟復蘇的產業來說是三重打擊」。新西蘭旅遊產業協會（TIA）亦認為，較高的收費將窒礙旅客入境的意欲，尤其是旅遊業曾是新西蘭最大的出口收入來源，惟業界的復蘇仍落後於世界其他地區。新西蘭統計局的數據顯示，在截至6月底的一年內，外國旅客為新西蘭旅遊業貢獻149.6億紐元（約722億港元）收入，較疫情前減少5%；遊客人數約為疫情封控前的80%。

國際航空運輸協會（IATA）亦警告，新收費令前往新西蘭旅遊更昂貴，且吸引力下降，並可能要到2026年以後，遊客量才能恢復至疫情前水平。

（綜合報道）

[國際金融]