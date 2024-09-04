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姜靜：瑞郎已成套利交易新寵

【明報專訊】瑞士央行從年頭至今已下調政策利率3次，至1.25厘，是主要央行中減息幅度最大的一員，亦是日央行以外目前政策利率最低的主要央行。由於瑞士央行走在鴿派陣營的最前線，有迹象顯示瑞郎已為成套利交易的新寵，根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據，截至8月27日當周，瑞郎的淨看空頭寸合約達26,094份，押注超過38億美元。

瑞郎與日圓對調融資貨幣的角色，可能為瑞郎兌日圓創造更多下行空間。由於日本持續推進貨幣政策正常化，在可見的未來，瑞士央行和日本央行的利差將進一步收窄，加上瑞郎目前被過度高估，不利於瑞士出口，瑞士央行有干預外匯市場的可能，種種因素均利淡瑞郎兌日圓的短中期走勢。貨幣對目前在170.85水平附近交易，目標價位在148，需要留意的風險包括瑞郎波動加劇，尤其在歐元區政局不穩定時。

根據目前兩地的經濟基本面和通脹情况，不出意外的話，瑞士央行和日本央行的貨幣政策分歧將繼續擴大，前者將繼續以較快步伐減息，而後者則大機率會逐步加息。根據多個模型估算，目前瑞郎被過度高估，日圓則是G10貨幣中被最嚴重低估的貨幣之一，未來兩個貨幣或有機會出現一定程度的價值修復。另外，在避險需求和資金流入的帶動下，近期瑞郎的實際有效匯率大幅上漲，嚴重打擊瑞士出口產業，游說團體一再敦促當局阻止瑞郎繼續升值。瑞士央行行長Jordan較早前表示，目前匯價對出口產業造成困擾，政策利率仍然是央行的主要工具，但干預匯率市場也是一種選擇，限制瑞郎走高的空間。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]