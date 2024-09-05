活在灣區：北上學車考牌 排期快收費較廉 最快個半月可完成 費用介乎4000至8000元人幣

明報記者 龍彩霞

對於尚未擁有車牌的港人來說，北上學車成為了另一個選擇，因為香港的學車費用高昂，而在內地學車的費用則相對廉宜，且學習過程中能獲得更多的駕駛練習機會。近年，小紅書許多視頻也開始分享港人北上學車的經驗，吸引了不少人關注。

香港內地駕照可免試互換

值得一提的是，香港和內地的駕駛執照可以免試互換，這意味着港人拿到內地駕駛執照，之後能申請轉換香港駕駛執照。更重要的是，內地的車輛是左軚，與歐洲一樣，這讓喜愛去歐洲旅行的港人能更加順利地在當地自駕遊。缺點則是與右軚的香港駕駛環境不同。

總的來說，北上考車牌不僅能幫助港人省錢，還能讓他們在假期中北上享受自駕的樂趣，無論是在內地還是歐洲，都是一個極具吸引力的選擇。在內地考取車牌的優缺點，以及相關的流程和費用，是許多香港人關心的話題。相較於香港，內地的考牌過程似乎更加快捷和經濟，但也存在一些需要注意的地方。以下簡單說明北上考車牌需要注意的地方。

無地域限制 可跑全國

北上考車牌四大好處：

（1）縮短等待時間。在香港，通過筆試後，考生往往需要等待大約300天才能參加路試。而在內地，從申請到獲得駕駛執照，最快可在1個半月內完成；

（2）較低的費用。在香港考牌的費用往往高達上萬元，而在內地，學車考牌的費用大約在4000至8000元人民幣之間，具體取決於所選的課程；

（3）更高的及格率。由於學習成本較低，考生可以買更多堂，花更多時間練習，這可以使駕駛技術更為純熟，及格率也相對較高。如果考生不及格，通常當天可以再考一次，並且在一個月內有補考的機會；

（4）駕駛地域限制。在內地考取的駕駛執照沒有地域限制，這對於喜歡在內地自駕遊的港人來說更具吸引力。相比之下，香港車輛在北上時僅限廣東省內駕駛。

需考4科目 流程較複雜

北上考車牌留意地方：

（1）考試科目較多。內地的考試流程較為複雜，共有4個科目，包括兩個筆試（科目一和科目四）和兩個路試（科目二和科目三）。特別是科目三，考官會在旁監考，除了考核駕駛技巧，還要了解車輛操作，如開啟大燈和雨刷等；

（2）學車模式不同。內地的學車通常是團體班，即一名導師同時指導多名學員，這與香港常見的單對單模式不同。雖然有單對單課程可選，惟學費相對較高；

（3）學車時數要求。考生需要滿足政府規定的最低學車時數才能參加考試。惟有學員反映在學車時，因為監控鏡頭的設置問題，可能需要額外花時間在監控鏡頭前等候，以滿足學習時數的要求。

科目三由考官考路試

總體來說，在內地考車牌的確有其吸引力，特別是對於香港人來說，時間和費用都是主要的優勢。然而，考生需要適應不同的考試流程和學習方式，這可能會對他們的學習進度造成影響。如果計劃移居內地或常駐內地，這些因素都值得仔細考慮。此外，考生要符合政府訂明的最低學車時數才可應考。據YouTube頻道ruthXexploring分享的親身經歷，由於學車內的監控鏡頭安裝在前乘客席前，這名港人學車時刻意讓鏡頭拍不到她，令她需額外花10多小時呆坐在監控鏡頭前「補鐘」，才可滿足學車時數的要求。

補考需要10日後才可再次預約。現時應考科目二已全程電子化，行駛時踩線、死火，都可透過車上機器檢測得到。而100分滿分需要80分才可過關，斜路起步死火、停車踩線均會直接零分，十分嚴格。

唯一有考官監考的科目三，考生需到指定實際道路考試。另外考官亦會指示考生操作汽車，例如開關指揮燈、水撥，還會指示考試路線的行駛方向，有時更會要求考生爬頭、掉頭或靠邊停車等。

考生應考前需完成24個學時的實際道路行駛技能訓練，以及16個學時的安全文明駕駛常識課。

如科目三及格，可即場應考科目四。主要是考路面駕駛安全意識，題目以案例、圖片、動畫等形式為主，考生需回答當中的違例地方。科目四題庫約有1100條試題，會抽50條作考試題目，以選擇題形式作答。滿分100分，及格分數90分，考試時間為30分鐘。考生同樣可利用網上模擬試題溫習，並應多嘗試模擬考試增加經驗。

課程五花八門 內容大同小異

內地駕駛課程名稱五花八門，例如特惠班、技術班及港人班等。其實部分課程內容大同小異，分別可能是學車時間、人數及包接送等，考生可因應個人程度及所需選擇合適課程。

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