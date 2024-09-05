moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中銀出招爭按揭 最多回贈0.25% HIBOR見1年低 分析：更多優惠料帶動樓市

【明報專訊】市場普遍預期美國減息周期臨近，港元拆息持續回落，與按揭定價相關的1個月港元拆息（HIBOR）昨報3.8886厘，再現1年新低。資金成本減輕給予大型銀行提供按揭優惠的空間。「香港01」昨引述消息稱，中銀香港（2388）為按揭貸款提供0.1%至0.25%現金回贈。為今年5月叫停以來再推回贈。有消息人士證實，貸款額200萬元以上可得0.2%回贈，貸款額1000萬元以上會視乎客戶關係最多0.25%。分析指相信未有提供回贈的銀行會相繼跟隨，但不會太快再提高回贈水平，至於按息下調或會先等待最優惠利率（P）下調，以一同降低存息成本。

明報記者 歐陽偉昉

中銀香港回應，樓按是其核心業務，條款會視乎貸款金額、客戶關係等多項因素而定。現時另一家按揭大行匯豐尚未提供按揭回贈，惟渣打上月亦向貸款額600萬元客戶提供0.1%至0.2%的回贈額，恒生（0011）近日亦推出0.1%至0.2%回贈，針對貸款額400萬元以上的按揭保險客戶，以及穩定出糧紀錄人士。惟銀行恢復0.1%至0.2%回贈水平，相對高峰期一度逾3%（見圖）相距仍甚遠。

中原按揭：短期內回贈不會大幅提高

以現時主要H按和鎖息上限計算，新做實際按息為4.125厘，1個月港元拆息自去年6月至今年8月大致高於該水平。中原按揭董事總經理王美鳳表示，過去未曾出現拆息高於實際按息超過一年，令大行取消按揭現金回贈。現時大行改變按揭取態，部分中小行提供0.2%至0.5%按揭現金回贈，大行因而增加回贈吸客。不過王美鳳認為，回贈水平短期內不會太快提高，至第四季美息進一步下調，樓市進一步回暖，料銀行對按揭取態將更積極，或視乎資金成本進一步提高回贈水平。至於會否下調新做按揭定價，王美鳳指1個月拆息要跌至2.825厘，實際按揭才會回到H按封頂水平以下，現時拆息稍為回落，尚未能使銀行下調H按封頂水平。她認為銀行會先待最優惠利率下調，再調降按揭計劃定價，因屆時可一同下調儲蓄存息。

拆息回落 未致令銀行降封頂水平

昨日1個月港元拆息較同期美元拆息低1.4厘，較7月時的0.85厘明顯擴大，上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，過去1厘息差已相當大，港元拆息向下部分受中資企業派息季節剛完結，較多資金流入港元，提高市場流動性影響。1個月港元拆息8月下調達0.585厘，為今年1月以來最大單月跌幅，林俊泓預期，隨着美國減息周期開始，港美息差會收窄。另外市場已相當充分反映減息預期，認為及後港元拆息下調幅度不會如想像般快，預期至年底會見3.3厘至3.4厘，暫未足以推動P下調。