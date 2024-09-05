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財新8月內地服務業PMI回落至51.6

【明報專訊】財新公布8月中國服務業經營活動指數（PMI）報51.6，維持自2023年1月疫後連續20個月位於50以上擴張區間，數據較市場預期的51.8為低，亦較7月下跌0.5，為今年次低水平。8月財新中國綜合PMI報51.2，與7月持平。財新智庫高級經濟學家王喆表示，內地有效需求不足、外需存在較大不確定性、企業樂觀預期不強等問題依然存在，目前財政、貨幣政策尚有提升空間，加大政策支持力度、推動前期政策實行見效的逼切性進一步增加。

分析：加大政策支持力度見逼切性

按服務業PMI構成指數，8月新接業務量錄增長，報告引述企業反映增長主要受惠需求改善和服務業自身拓展供應。遊客等海外客戶興趣回升，支持服務出口業務加速增長，不過8月新接業務總量增速和經營活動量較7月放緩。服務業樂觀度連續兩個月回升至5月以來最高，惟仍低於長期平均水平。

不過，調查指服務業企業仍然壓縮用工，結束就業上月的擴張，其中包括企業為削減成本而裁員。服務業銷售價格亦見7個月以來首次下跌，反映競爭加劇導致減價推動銷售。王喆指出，原材料價格、工資、運費提高企業成本，價格擴張是去年7月以來最多，不過服務業收費降至2022年5月以來低位，市場競爭激烈推動企業降價促銷，企業盈利壓力進一步加大。

王喆指出，8月財新服製造業和服務業PMI均處於擴張區間，服務業供求增長放緩，與製造業供求由降轉升形成對比。他指近期公布的工業生產、消費、投資數據顯示，內地經濟整體延續第二季以來平穩趨勢，但顯示弱於市場預期，雖然8月製造業PMI上升0.6至50.4重回擴張，不過內地全年經濟增長目標較進取，未來數月穩增長困難和挑戰較大。

多家大行近期下調內地今年經濟增長預測，美國銀行昨日將內地GDP全年增速下調0.2個百分點至4.8%，低於官方約5%目標，未來兩年增速降0.2個百分點至4.5%。