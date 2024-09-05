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港PMI跌至49.4 連續4個月收縮

【明報專訊】標普全球公布8月份經調整後香港採購經理指數（PMI），8月份PMI按月下跌0.1至49.4，同時亦為自5月以來，連續第4個月處於50以下收縮區間。標普全球表示，指數反映營商環境連續第4個月轉差，企業經營信心依然低迷，但緊縮程度與先前3個月相若，另亦提到月內雖然新增訂單及產出量均錄得跌幅，惟其下跌速度較上月有所放緩。

標普全球：企業經營信心低迷

標普全球提到，由於新增訂單再於月內減少，本港私營企業溫和縮減業務活動，受市道低迷及客戶節省開支等壓抑訂單需求，當中以製造業的衝擊最為嚴重。但綜觀整個調查期，中國內地和海外地區的新業務均有增長，當中外銷出口訂單更自去年11月以來首次錄得升幅，令整體產出量和新增訂單跌勢於8月放慢。

高盛發表報告指出，香港8月份PMI跌至49.4，當中主要因素為，PMI組成部分之一的存貨指數，按月下跌1.7至月內的49.3，另亦受就業指數按月跌0.2至49.1拖累。高盛續提到，新訂單指數按月升0.3至49.5，生產指數按月略升0.1至49，而供應商交貨指數按月略跌0.1至49.9。高盛又指出，反映外需的指數於8月份略為改善，當中「來自中國內地新增業務」指數按月上升0.6至50.9，新出口訂單指數按月升2至51.7。