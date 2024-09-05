moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

淘寶天貓將開通微信支付

【明報專訊】阿里巴巴（9988）旗下淘寶天貓即將接入騰訊（0700）旗下微信支付，淘天集團昨於商家平台發布意見徵集，宣布將新增微信支付功能，料於9月底完成簽約，意味兩大互聯網巨頭旗下業務支付實現互聯互通。

微信支付回應查詢指出，正開通淘寶平台商戶的支付功能，具體推出時間可關注淘寶平台公告。微信支付秉持開放的合作理念，積極探索與各領域的互通合作。微信支付已與包括銀聯雲閃付、京東（9618）支付、三大運營商旗下支付平台、數字人民幣等陸續開展支付互通合作，在保障交易安全的基礎上，未來也將不斷探索為用戶提供便利。淘寶天貓發言人表示，淘天秉持開放的合作理念，積極探索與各平台的互通合作，不斷提升消費者購物體驗，讓消費者的購物更便捷、愉悅和高效。

據消息人士透露，今次淘天加入微信支付是應對消費者和商家的需求，實踐「用戶為先」策略的最新體現，為用戶提供多一種支付選項，提升支付便利性，尤其是對於偏好使用微信支付的下沉市場用戶，為商家帶來更多銷售。此外，今次亦標誌平台間互聯互通的里程碑，有助於提升淘寶天貓的商業競爭力，促進淘天與微信生態之間的協同聯動，不僅為商家帶來新的商業機會，在微信生態接入上與內地電商同業看齊，有助鞏固和強化淘天在市場競爭中的領先地位。

內媒：美團外賣酒店擬入駐支付寶

據內媒「36氪」報道，淘寶打通微信支付在淘天集團內部屬保密項目，項目於半年前開始籌備，由用戶端基礎工具團隊在主要對接，今年6月手機淘寶部分用戶已測試使用微信支付，不過只支持購買部分商品。另一內媒「晚點LatePost」指美團（3690）旗下外賣及酒店兩大核心業務昨日亦入駐支付寶小程序，美團團購業務正進行內部測試，並於近日推出。