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交代大股東遭斬倉 昇能股價反彈78%

【明報專訊】先後遭證監會點名股權高度集中、大股東股份被斬倉的昇能集團（2459），昨日刊發公告交代斬倉情况後復牌，股價大幅反彈，以全日最高位0.58元收市，大升78.46%，打入十大升幅榜首。全日成交達4.42億元，成交股數降至9.3億股，比周二股價暴跌98%當日減少5.77億股，但相對周一收市仍累跌逾97%。侯皓瀧為信託受益人的Otautahi Capital In遭大手斬倉後，持股大降至21.02%，即使昨日股價反彈，其持貨價值亦只餘1.23億元。

大股東持股大降至21.02%

昇能昨早股份復牌前發公告交代，大股東Otautahi Capital Inc手上有逾3.7億股、或約36.64%股權被證券公司於公開市場通過保證金證券帳戶，強制出售，持股量驟降至21.02%。

但該集團強調維持正常業務營運，且業務營運和財務狀况並無重大變動。在股份復牌後，其成交仍然保持活躍，全日錄得9.3億股成交，相當於其總發行股本10.1億股的92%，亦打入十大成交股數榜首。由於該股交投仍多，Otautahi Capital Inc的持股會否再有變，仍待進一步披露。

就算該股股價昨日大升，但是比起其周二股價暴跌前市值超過200億元仍然相去甚遠。雖然該股於8月30日納入MSCI香港小型股指數後，將於下周一納入恒生綜合指數成分股，投資市場原先預期該股有望在今個月納入港股通迎來「北水」，然而在臨門前卻於周二半日蒸發大部分市值，能否納入港股通頓成疑問。