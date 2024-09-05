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證監：京玖前董事涉違受信責任 尋求取消曹貴子等資格

【明報專訊】證監會宣布根據《證券及期貨條例》第214條在原訟法庭展開法律程序，就京玖醫療健康（0648）（下稱京玖）7名前董事及兩名前事實董事涉違反受信責任，尋求法庭取消他們董事資格。兩名前事實董事為曹貴子及許家驊。這是證監會引用該例對曹展開的第二個法律程序。

曹貴子許家驊為前事實董事

7名前董事為前主席兼執行董事陳嘉忠；前執行董事張衛軍及王建國；及前獨立非執行董事陳貽平、胡雪珍、林振豪及唐卓敏。證監會調查發現，曹及許在2014年8月至2016年6月參與京玖業務或事務的管理及作董事性質的決策，因此屬事實董事。京玖的全資附屬公司於2016年6月以約7900萬元，從康健國際（3886）的間接全資附屬康健藥業收購新銳醫藥（6108）9.9%股權。曹及許是當時康健的董事，曹更是康健藥業董事。京玖於2016年6月23日公告註明，交易賣方及其實益擁有人為獨立第三方；交易代價經公平磋商釐定；及可從購股交易中獲得裨益。然而證監調查後揭發並非其事。

證監會指曹及許違反對京玖的責任，原因是沒有披露他們屬事實董事，致京玖在公告發出賣方的獨立性之虛假甚至具誤導性資料；及將自己置身個人利益與對京玖的責任之間出現衝突。京玖的七名前董事亦因導致在公告發出虛假及誤導性資料，違反對京玖的責任。該會尋求法庭頒令京玖公布法庭裁決，讓股東得知曹及許曾為事實董事，及在公告曾發出虛假及具誤導性資料。