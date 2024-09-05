Nvidia單日市值蒸發2.2萬億 美上市企業歷來最多 美反壟斷調查升級

受晶片股等下跌拖累，道指周二跌逾600點，標普500指數跌逾2%，以科技股為主的納指跌逾3%，是8月5日「黑色星期一」環球大跌市以來，美股最大跌幅。美股三大指數昨早段窄幅上落，午夜前止跌回升。市場憂慮原油市場可能供過於求，國際油價午夜前續跌，紐約期油跌穿每桶70美元，跌至接近9個月低位。

亞洲晶片股受累 昨普遍下滑

受到避險情緒影響，亞洲晶片股周三普遍下滑。日本晶片製造商瑞薩電子（Renesas）（日：6723）股價昨下跌8.5%，晶片設備製造商東京威力科創（Tokyo Electron）（日：8035）挫8.6%，半導體測試設備供應商愛德萬測試（Advantest）（日：6857）下跌7.7%。擁有晶片設計商Arm的軟銀集團（日：9984）股價亦下跌7.7%。日經指數跌周三下跌4.2%，險守37,000點，是上月初「黑色星期一」大跌市以來最大跌幅。Nvidia的晶片供應商台積電（台：2330）、三星電子（韓：005930）及SK海力士（韓：000660）昨股價分別下跌5.4%、3.5%及8%。

彭博社消息指美國司法部此前曾向Nvidia及相關企業進行問卷調查，如今又提出具法律約束力的查詢，要求接到傳票的企業提供相關資訊，向正式訴訟邁進一步。據稱，美國反壟斷官員憂慮Nvidia的客戶若要轉換供應商存在難度，並擔心該公司可能會懲罰那些沒有全盤使用其AI晶片的買家。

彭博社此前曾報道，美國調查人員一直與其他科技企業保持聯繫，以了解Nvidia的經營手段。據稱，調查人員正調查，如果客戶想從AMD等競爭對手購買AI晶片，Nvidia會否向客戶收取更高產品價格，又或Nvidia曾否向客戶施壓，要求購買額外產品。

巴克萊降超微電腦評級目標價

Nvidia 4月宣布收購以色列初創企業Run:ai，也引起美國司法部關注。Run:ai開發的軟件，用於管理AI運算資源。當局憂慮這項交易，可能使Nvidia客戶更難轉用其他公司晶片。受股價下跌影響，Nvidia行政總裁黃仁勳的身家在周二暴跌近百億美元，彭博億萬富豪榜數據顯示，其總財富降至949億美元。

AI晶片股受壓之際，AI伺服器製造商超微電腦（美：SMCI）股票，被巴克萊下調至「中性」，並將目標價下調至438美元，理由是公司毛利率下降、客戶持續流失，以及內部控制存問題。該股早段跌4%。

超微電腦上周亦被美國沽空機構興登堡研究（Hindenburg Research）質疑存在「會計操縱」。該公司其後發聲明延後提交年報，導致該股上周三（28日）挫近兩成。超微電腦本周二指該沽空報告存在「虛假或不準確的陳述」，預期財報不會有重大調整。

（綜合報道）

[國際金融]