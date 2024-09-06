新地：未來數年建築開支將大降 400萬呎北都地 政府46億收回

明報記者 陳偉燊

新地於業績公告亦透露其手上多區土地被政府收回。當中單是在古洞北/粉嶺北，涉面積約150萬平方呎，預期可收取約19億元現金補償，並已於2023/24年度入帳。至於面積達250萬平方呎的洪水橋/厦村土地被政府收回，獲補償約27億元，將於今年度即2024/25年度入帳。

內地香港待售物業價值2141億

另外，新地於業績報告中透露多項信息，當中郭炳聯明言會嚴控成本，並預料未來數個年度建築開支顯著回落。業績未有透露目前應付的建築費用多少，但帳面上，包括內地、香港兩地的待出售物業價值仍然高達2140.77億元，並連升8年，相比8年前價值只有1448.44億元，或已經為其去存貨釋出信號。

銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武表示，新地全年業務表現雖然比預期稍低，但是他們仍然「收貨」。他認為新地提出減少建築資本開支屬合理舉措：「若該集團以香港為主要市場，手上又有數千個住宅單位存貨待推出，現時要再增建樓宇意義不大，所以在較早前其掃管笏聯同興勝創建（0896）合資項目出現若干調整。」他續稱，即使最近傳出9月份減息，但是始終中外經濟形勢未明，減少資本開支、建築開支屬審慎的做法。現時新地負債比率約18%，並且將派息比率由60%降至50%，做法雖然保守，但認為這有助新地渡過市場低潮。

增人幣債務比例至20%

新地是次亦罕見在理財政策着墨，不單提到使用離岸人民幣銀行貸款，亦發行了離岸人民幣債券，尚在7月份發行總值7億元人民幣的3年期離岸人民幣債券，並在8月在內地發行另一批總值20億元的人民幣商業抵押擔保債券，作價是今年至今同類型融資的最低息率。集團亦指正積極研究發行新的點心債券和熊貓債券等其他融資選項。根據新地給予投資者的簡介中顯示，截至今年6月底其人民幣債務佔總債務比率，已由上年同期的16%，提高至20%；總值由210億港元等值，增至255億港元等值。