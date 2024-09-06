moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

全年基礎溢利跌9% 派息減24%

【明報專訊】新鴻基地產（0016）公布6月底止年度業績，受到售樓收入及盈利減少影響，股東基礎溢利達217.39億元，按年減少8.98%。每股末期息派2.8元，按年減少24.3%。連同中期息，新地今年全年派息3.75元，按年減少24%。

物業發展銷售溢利79億減31%

期內新地的物業發展銷售部門錄得溢利78.5億元，按年減少30.5%；淨租金收入按年增長3%至190億元。過去一年度，新地在港售樓包括天水圍Yoho West第一期等錄得合約銷售249億元，當中196億元會於2024/25年度入帳。若按其應佔權益計，應佔合約銷售達256億元，根據其給予投資者的簡介中，當中有35%合約銷售，價值達89億元為現貨樓，當中包括中半山帝景園。當中亦顯示，新地將在未來9個月，推出6個新項目銷售，當中包括Yoho Hub第二期等，涉及總樓面228.7萬平方呎。

內地擬推售4項目 涉93萬呎

至於內地，儘管售樓市場充滿挑戰，新地指年內在內地市場錄得合約銷售達110億元人民幣。其投資者簡介內更顯示，計劃於未來9個月推出4個項目發售，共涉及樓面面積93萬平方呎，當中包括杭州IFC。

負債率18.3% 金額減至1109億

租盤方面，該集團在香港的商場及寫字樓分別錄得94%及91%平均出租率，在港總租金收入按年微增1%至179.42億元。至於在內地方面，其總租金收入按年增長12%至58.22億元。截至6月底，新地負債率為18.3%，按年減少2.9個百分點；淨負債額減至1108.66億元，在過去半年減少169.2億元。酒店業務分部盈利則達6.5億元，按年大增逾3倍。