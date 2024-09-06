moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

「摩羯」來襲 港股今能否開市存疑

標籤：經濟

【明報專訊】超強颱風「摩羯」襲港，今日能否開市存疑，投資者隨時坐貨過長周末憂慮下，港股昨買賣兩閒，恒指全日跌13點，收報17,444點，連跌4日至兩周低位，大市成交金額縮至849億元。天文台昨傍晚改發8號風球，並預告至少維持至今日正午12時，因港股「打風不停市」安排於9月23日才實施，意味今日上午將停市。恒指公司預告若今天全日停市，指數季檢換馬順延一日至下周二生效。

若中午後才解除信號 將全日停市

據港交所交易時段及惡劣天氣下交易安排，如信號於今日上午9時後至11時期間解除，競價時段和早上交易時段均取消，下午交易時段將如常於下午1時開始；如中午12時後才解除信號，港股將會全日停止交易。隨着打風開市9月23日生效，極端天氣交投不明朗將成絕響，但目前仍有17家中小型券商未準備就緒，需要結算所就打風開市期間資金交收包底。

大市方面，隔晚美股個別發展，恒指昨高開12點後最多曾升98點，午後一度倒跌124點，最終跌13點或0.1%，北水南下合計淨流出15.9億元。

美國數據參差，衰退憂慮揮之不去，國際油價跌至9個月低位，「三桶油」續捱沽，跌逾6%的中石化（0386）及跌近3%的中石油（0857）成跌幅頭兩大藍籌，中海油（0883）則跌0.3%；美國減息預期升溫，本地地產股做好，領展（0823）升3.6%，是表現最佳藍籌，連跌多日的新世界（0017）與長實（1113）齊升逾2%，新地（0016）亦升近2%。內銀續普遍下跌，其中工行（1398）、交行（3328）、招行（3968）更齊齊連跌第七日。

第一上海首席策略師葉尚志表示，市場對美國經濟衰退憂慮加劇，觀望今晚美國非農就業數據，加上打風因素，令昨日大市更無方向。他又指出，隨着業績期完結，市場已失去焦點，而大市經過之前連升4星期後，反彈浪已完結，目前處於回吐調整階段。