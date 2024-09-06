「摩羯」來襲 港股今能否開市存疑

【明報專訊】超強颱風「摩羯」襲港，今日能否開市存疑，投資者隨時坐貨過長周末憂慮下，港股昨買賣兩閒，恒指全日跌13點，收報17,444點，連跌4日至兩周低位，大市成交金額縮至849億元。天文台昨傍晚改發8號風球，並預告至少維持至今日正午12時，因港股「打風不停市」安排於9月23日才實施，意味今日上午將停市。恒指公司預告若今天全日停市，指數季檢換馬順延一日至下周二生效。
據港交所交易時段及惡劣天氣下交易安排，如信號於今日上午9時後至11時期間解除，競價時段和早上交易時段均取消，下午交易時段將如常於下午1時開始；如中午12時後才解除信號，港股將會全日停止交易。隨着打風開市9月23日生效，極端天氣交投不明朗將成絕響，但目前仍有17家中小型券商未準備就緒，需要結算所就打風開市期間資金交收包底。
大市方面，隔晚美股個別發展，恒指昨高開12點後最多曾升98點，午後一度倒跌124點，最終跌13點或0.1%，北水南下合計淨流出15.9億元。
美國數據參差，衰退憂慮揮之不去，國際油價跌至9個月低位，「三桶油」續捱沽，跌逾6%的中石化（0386）及跌近3%的中石油（0857）成跌幅頭兩大藍籌，中海油（0883）則跌0.3%；美國減息預期升溫，本地地產股做好，領展（0823）升3.6%，是表現最佳藍籌，連跌多日的新世界（0017）與長實（1113）齊升逾2%，新地（0016）亦升近2%。內銀續普遍下跌，其中工行（1398）、交行（3328）、招行（3968）更齊齊連跌第七日。
第一上海首席策略師葉尚志表示，市場對美國經濟衰退憂慮加劇，觀望今晚美國非農就業數據，加上打風因素，令昨日大市更無方向。他又指出，隨着業績期完結，市場已失去焦點，而大市經過之前連升4星期後，反彈浪已完結，目前處於回吐調整階段。