國泰君安海通換股合併 AH股停牌

根據安排，國泰君安將以其發行的A、H股，給予海通證券的A、H股股東，同時亦會在A股市場配售集資。在正式宣布合併前，兩者將須事先取得有權監管機構的同意或批准。該擬議合併需提交雙方各自董事會、股東大會審議，並經有權監管機構批准後方可正式實施。

兩大證券集團表示，將自今日上午將A股及H股停牌，又預計暫停買賣時間不超過25個A股交易日。同時，國泰君安旗下國泰君安國際（1788）及海通證券旗下海通恒信（1905）均另發公告，由於各自所屬母公司擬進行重大交易，並對他們構成內幕消息，因此亦會於今日起將股份暫停買賣。

合併後市值高達2935億

現時國泰君安及海通證券的A、H股以港元計，市值分別達到1551.06億元及1384.22億元，兩者合併市值高達2935.28億元。

另由於控股公司合併，按例或要對上市子公司作技術收購，現時按海通恒信及國泰君安國際市值分別達48.67億元及58.28億元，加起來涉及市值亦達106.95億元。