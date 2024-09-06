標普：化債延期 或增LGFV債務負擔

去槓桿化長期目標相當遙遠

內房市場疲弱，近兩年LGFV債務風險備受關注。標普報告研究8個負債沉重內地城市的LGFV近期借貸模式，如何從去年政策受益。標普指政策推出一年後，研究案例城市現金流充足水平仍緊張，截至今年6月底，取樣城市的LGFV短期到期現金覆蓋率是0.05倍至0.39倍，為非常低水平。大多數城市LGFV也未能增加足夠的長期貸款或債券，以改善現金充足水平，75%樣本城市的LGFV負債期內上升，達到去槓桿化的長期目標似乎相當遙遠。

標普認為，LGFV去槓桿改革可能會進一步延後，債務或會持續上升。即使LGFV獲得長期銀行貸款或債券，有助再融資短期債務，但債務終需償還，不少LGFV自行產生收入的渠道有限。另外，收購現有房地產庫存、參與土地拍賣、興建社會住宅或基建等政策要求，也使LGFV難以大幅削減支出。

標普全球評級信用分析師Laura Li稱，市傳化債時間延至2027年中的政策，是當局用來爭取時間和支持市場情况，雖然會降低直接違約風險，但債務延期不能解決不少LGFV無法產生足夠收入，以履行償債義務的核心問題。