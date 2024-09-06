內地晶片設備支出 半年增至1929億

SEMI的數據顯示，自美國於2022年10月實施更嚴格的出口限制以來，中國顯著增加對晶片生產設備的投資，其相關年度支出由2022年的280億美元，飈升至去年的366億美元。SEMI預計，今年的數字將超過350億美元。SEMI高級總監Clark Tseng向CNBC表示，囤積晶片生產設備的情况可能會持續至今年下半年，預計到明年才會放緩，以「消化產能」。新加坡國立大學高級講師Alex Capri指出，中國在生產傳統晶片方面「進展順利」，全球可能很快面臨傳統晶片產能過剩的問題。

路透：英特爾18A製程欠佳

此外，路透社引述3名知情人士稱，美國晶片大廠英特爾（Intel）（美：INTC）最先進的18A製程，經潛在合作伙伴博通（Broadcom）（美：AVGO）測試後，認為良率不足以量產，恐導致英特爾的代工業務受挫。路透社稱，無法確定博通與英特爾目前的關係，以及博通是否放棄這項潛在的代工交易。英特爾表示，18A製程已啟動，準備明年開始量產，但基於政策，不會對特定客戶發表評論。路透社引述市場人士指出，隨着英特爾股價今年跌約六成，成為道指表數最差的成分股，令其被剔出道指的風險上升。

（綜合報道）

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