葉創成：停做港元定存 準備買股買債

定存鎖住資金 難即時入市

目前港元定存或港元貨幣基金也好，息率近4厘，雖然與1個月前比較略為回落，但仍然是有吸引力的。不過 ，敍做港元定存或買入港元貨幣基金也好，最大缺點是有關資金會被暫時鎖住，難以即時用來投資港股。

由於筆者經歷過港股2003年4月至2007年10月的大牛市及2020年3月至2021年6月的「非典型」牛市，了解到在港股牛市所能夠賺取的巨額回報，絕非港元定存或港元貨幣基金近4厘的回報所能比擬。

美國將減息 利港股牛市

隨着美國聯儲局料於本月開始減息 ，港股再現牛市的機會是不能夠排除的，「只要有一絲希望，也就千方百計」，因此筆者認為有需要預留更多可即時入市的現金就此做好準備。

值得一提的是，筆者在2021年上半年曾減持港股，當時處於零息環境，減持所得的資金也閒置一段時間，至一年後始受惠加息周期。當年要在零息環境下堅持揸現金不容易，目前以近4厘資金成本買優質港股也需要勇氣。

銀債綠債料快售 預留現金認購

如果讀者是退休人士，風險胃納較低，目前預留多些可以隨時動用的現金也有好處，原因是根據過往經驗，本港政府有可能於本月或下月發行銀色債券及綠色債券，由於估計減息周期即將來臨，故銀債及綠債均是為未來3年鎖定較高利率的理想投資工具，值得就此預留現金等認購。

[葉創成 創富倉]