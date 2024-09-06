moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

澳洲利率偏高 近月樓價升勢放緩

【明報專訊】今年8月澳洲樓市平穩向好，樓價按月升0.5%，為連續第19個月錄得升幅。CoreLogic研究部主管Eliza Owen指出，樓市仍處求過於供的狀况，隨着樓價已升至較高水平，加上偏高利率，部分買家延遲置業計劃，需求有所緩解，近月樓價升幅現放緩趨勢，料今年全年樓價仍可保持輕微升幅。

根據CoreLogic的數據，截至上月底澳洲平均樓價約80.2萬澳元，按月升幅由7月的按月升0.3%，稍擴大至按月升0.5%，上月按年計升幅更達7.1%，但截至8月底止的近3個月升幅現放緩趨勢，期內升幅較對上3個月僅升1.3%，低於去年同期的2.7%升幅。

部分準買家延遲置業計劃

Owen指出，期內澳洲處於冬季此季節性因素，只是其中一個令樓價升勢放緩的原因，基於截至8月底止的3個月，經季節性調整後的樓價升幅為1.7%，仍遜於去年同期的3.3%升幅，認為經濟放緩，影響置業人士的負擔能力，部分準買家延遲置業計劃，才是近月樓價升勢放緩的主因。

至於個別地區樓價走勢，以珀斯樓價升幅最大，8月底樓價按月升2%，按年累升24.4%，樓價中位數達78.5萬澳元，其次為阿德萊德及布里斯班，上月樓價分別按月升1.4%及1.1%，按年計分別累升14.9%及15%，樓價中位數分別為約79.1萬澳元及87.5萬澳元，表現最差則為坎培拉，8月樓價按月跌0.4%，按年計仍累升1.5%，樓價中位數約84.6萬澳元。Owen認為，在利率偏高、就業市場放緩，以及生活成本上升下，今年內珀斯、阿德萊德及布里斯班等城市的樓價難再維持此高速增長。

置業需求轉向低價物業

CoreLogic表示，近年不僅樓價較便宜的城市，樓價相對較低的住宅也持續錄較大升幅，同樣反映置業人士的負擔能力受壓，轉向尋求仍屬可負擔價位的住宅，截至8月底止的3個月，澳洲樓市的低價住宅（即樓市底層25%住宅）較對上3個月升2.7%，而高價住宅（即樓市頂端25%住宅）同期僅升0.3%，期內當地八大主要城市中有5個城市的公寓單位價格升幅高於獨立屋，顯示置業需求轉向低價物業，預期今年餘下時間或會有更多置業人士轉向低價市場，對此類住宅價格有一定支持，即使整體樓市住宅價格升幅呈現放緩趨勢，預期今年全年澳洲整體樓價仍可保持輕微升幅。

值得留意的是，上月墨爾本的樓價中位數下跌3100澳元，至77.6萬澳元，因而被阿德萊德和珀斯超越，並為八大主要城市中樓價排名第3低的城市，同期阿德萊德和珀斯的樓價中位數分別上升1.36萬澳元及1.53萬澳元。Owen指出，這是自2015年2月以來，珀斯的樓價中位數首次高於墨爾本，也是該公司40年數據中，阿德萊德的樓價中位數首次高於墨爾本，墨爾本樓價中位數已連續6個月下跌，導致樓價中位數下跌的因素眾多，市場住宅構成比例是其中之一，基於公寓單位佔該城市住宅的比重較珀斯和阿德萊德大，約佔樓市三分之一，而珀斯和阿德萊德的比例約為16%，但若單獨計算獨立屋及公寓單位的樓價，墨爾本此兩類住宅的價格中位數仍高於珀斯和阿德萊德。

若看好墨爾本樓市前景，近年也不乏發展商來港推售當地樓盤。Melbourne Square是其中之一，項目位於澳洲墨爾本內城區Southbank，鄰近Flinders Street火車站。該項目發展商為OSK Property，項目會所提供私人影院、水療中心、泳池、健身室、桑拿房及燒烤場等設施，第二期提供1至4房單位及頂層複式公寓選擇，單位售價由約55.5萬澳元。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]