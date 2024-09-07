銀債據報本月20日開售 保證息近4厘

發行500億 較去年低1厘

去年銀債保證息率為5厘，吸引32.38萬人認購，認購金額達717.03億元，創過去8次以來最多，發行額由原來目標的500億元，最終增至550億元。若今次以約4厘發行，即是次銀債保證息率較去年低1厘。不過當時銀行3個月港元定期利率可達4厘水平，現時同期大額港元定期利率一般有3.65厘，大行定存更降至3.5厘水平。

雖然美國回到減息周期，不過市場普遍認為不會回到過去長期保持的零息水平，去季聯儲局預計美元長期利率為2.8厘。若3年銀債保證利率4厘是否足夠吸引，凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，息率對60歲以上長者「絕對吸引」，過去銀債定價約為3年期外匯基金票據利率加約1厘。他預期是次銀債保證利率會在3.8厘至4厘水平，銀債息率不但可達現有銀行定期利率，亦鎖定未來3年相對高息。

分析：對長者吸引 反應料踴躍

減息臨近，近期不少投資者亦有留意投資美元債券，溫傑認為，相對其他債券有價格波動，銀債可以向政府以票面值回售，減少長者債券風險並夠提供流動性，而且投資者獲配銀債的金額不多，以10多萬元的投資「無嘢贏到銀債」。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量亦認為，是次反應將相當熱烈，銀行定存利率下行，只要銀債利率高於對未來定期利率的預期，將會受偏好收息定期客歡迎。他認為，銀債亦有長者福利作用，預計今年銀債保證利率會在3.5厘至4厘。

本年度財政預算案擬發行的零售債券，亦包括200億元綠色債券及基礎建設債券，可讓一般市民參與的綠債，過去多次發行會在銀債後進行。除政府銀債和綠債外，今年1月機管局曾發行50億元的2.5年零售債券，利率有4.25厘吸引投資者熱烈反應，超額認購為2.1倍，每人僅穩獲2手。