大行料新地新財年盈利轉升 負債率有望續降 匯豐高盛籲買入

明報記者 方楚茵

匯豐於報告中形容新地主席郭炳聯對於公司經營性租金收入的增長前景充滿信心，皆因新地現有的項目儲備，以及發展業務利潤將企穩在現水平。

而新地今年6月底資本淨負債比率較去年底改善2.9個百分點至18.3%，相信未來12個月進一步改善，受益於其更嚴格資本開支管理等因素，投資者對公司盈利能見度及業務韌性更感安心。若進入減息周期，新地的開發業務亦將有所改善，故維持新地「買入」評級，目標價由95元，微升至95.3元。

摩根大通則維持新地「中性」評級，目標價由68元升至70元。摩通指新地基礎盈利雖按年跌9%，仍符預期，主要受物業發展利潤下跌及利息支出上升影響，但部分被租金收入增長所抵消，每股末期息削24%至3.75元，亦與該行預期一致。由於新地早已表示今後將採用50%派息比率上限，相信市場亦對此不感意外。該行預期，隨着更多銷售入帳，預期新地的每股盈利及派息將在2025財年及2026財年重見增長。不過，公司股價年初至今跌11%，跑輸恒指，2025財年預測股息率僅5.4厘，與同業相比並不吸引，除非樓價有明顯復蘇，否則預期新地股價只會維持區間波動。

摩通料新盤減價促銷 助降負債

摩通又引述管理層稱，2025財年銷售目標將與2024財年相若或更高，因新地未來9個月將推出6個項目，預期可售資源高達300億元，加上未售庫存，認為2025財年合約銷售能夠持平或略有上升。而新地強調加快資產周轉以降低資產負債比率，開售大眾市場樓盤時或會減價促銷。

高盛則指出，相對於開發業務，新地的物業租賃及投資物業類業務的持續增長，以及其較佳表現改變了利潤組合。於2024財政年度，約75%的溢利來均自物業租賃及相類業務貢獻，預期市場會正面解讀此變化，特別是可以減低盈利波動，提高經常性收入，支持持續派息預期。

高盛下調派息預測

高盛維持新地「買入」評級，目標價92元。不過計及2024下半財年業績，高盛下調新地2025及2026財年每股基本盈利預測2%及12%，每股派息分別降5%及7%，並預期2027財年每股基本盈利及每股派息分別為8.76元及4.35元。