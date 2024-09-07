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美非農新職14萬個 低預期 本月減息半厘概率曾逾五成 科技股捱沽

【明報專訊】美國就業市場數據好壞參半，未能為美聯儲9月的減息幅度帶來更多啟示。美國8月非農就業職位增長14.2萬個，低於市場預期的16萬個。此前引起市場恐慌的7月非農就業職位增長數據，則由11.4萬個再向下修訂至8.9萬個。6月和7月的非農就業職位增長，合共向下修訂了8.6萬個，反映今夏的就業市場遠較預期疲軟。不過8月失業率回落至4.2%，由7月4.3%的接近3年高位下滑，並且是5個月來首次回落，反映臨時裁員狀况出現逆轉。美國8月工人時薪按月增長0.4%，高於市場預期。

非農數據公布後，交易員的即時反應，是押注美聯儲本月擴大減息幅度。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注9月減息半厘的概率，昨晚曾升至五成以上，相比周四晚押注加息半厘的概率為四成。直至午夜前，交易員對利率的押注持續大幅波動。有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos有份撰寫的文章指出，8月的非農數據，仍不足以促使美聯儲減息半厘，而6月和7月數據大幅向下修訂，亦未能清楚解答市場對減息幅度的疑問。

數據好壞參半 失業率降至4.2%

資金趨向避險，並繼續拋售風險資產，大型科技股普遍下跌。Tesla（美：TSLA）昨午夜前跌逾5%，而Nvidia（美：NVDA）及AMD（美：AMD）等晶片股跌逾4%。晶片供應商博通（美：AVGO）收入展望不如分析師預期，午夜前股價跌9%。亞馬遜（美：AMZN）、Alphabet（美：GOOG）等主要科技股下滑。以科技股為主的納指，午夜前跌逾2%，標普500指數跌逾1%，而道指跌逾350點。泛歐Stoxx 600指數全周跌2.5%，是8月初以來最大單周跌幅。

美債息大波動 日圓曾高見141.79

市場對減息預期未有明顯共識，對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚大幅波動，曾跌穿3.6厘，見52周低位。美國10年期國債孳息率昨晚低見3.65厘，同樣見52周低位。美匯指數昨晚曾低見100.58，並曾反彈至101.39。日圓兌每美元午夜前高見141.79，是1個月高位。國際油價午夜前跌逾1%。

擁有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）在數據公布後表示，美聯儲即將減息，但他沒有透露減幅，也沒有表現出可能促使美聯儲大幅減息的迫切感。威廉斯稱，最新數據「與我們此前看到的情况一致，反映經濟增長放緩，就業市場降溫」，美聯儲現在可以集中精力，「隨着時間推移」將利率降至既不刺激也不抑制經濟的中性水平。美聯儲理事沃勒（Christopher Waller）亦在數據公布後表示，考慮到遏抑通脹持續取得進展，而就業市場放緩，「我認為是時候在下次會議減息」。

美國6至8月的非農就業職位平均增幅已降至11.6萬，是2020年中以來最低。市場的關注焦點，是今夏的衝擊是否暫時性，又或經濟已廣泛放緩。

（綜合報道）

[國際金融]