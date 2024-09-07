7-11母企拒OK母收購 斥開價太低

暗示願考慮更高報價

Seven & i 由外部董事組成的特別委員會主席Stephen Dacus，昨向ACT致函稱，報價提議「不符合」股東和其他利害關係者的最佳利益。Seven & i稱，ACT提出以每股14.86美元現金，收購Seven & i 所有流通股，交易價值約387億美元。雖然較收購提議傳出前的Seven & i股價有21%溢價，但仍低於該股在2月的52周高位。

不過Seven & i並非完全拒絕收購，指談判大門仍然打開。Seven & i 在信中表示，如果ACT提出「充分認可我們真正價值的提案，我們願意進行真誠討論」。信中指出，Seven & i擁有餐廳、金融業務、超市，並在美國和日本建立了龐大的便利網絡，即使ACT「顯著」提高收購報價，也尚未「充分認識到此類交易將面臨美國反壟斷執法部門的重大挑戰」，指對方沒有提及如何進行資產剝離，以應對監管的障礙。

（綜合報道）

[國際金融]