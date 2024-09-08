大幅減息預期升溫 美股三大指數挫 科技股成重災區 Nvidia市值單周蒸發3.17萬億

歐洲股市上周五亦偏軟，德國DAX指數跌1.48%，法國CAC指數跌逾1%，英國富時100指數跌0.7%。

港股ADR指數金龍指數跌

至於港股ADR指數報17,331點，跌0.6%，上周五港股預託證券價方面，匯控（0005）折合港元收報66.8元，較港周四收報跌約1%，阿里巴巴（9988）折合港元收報79.1元，較港周四收報跌約0.88%，而反映內地市場走勢的金龍指數跌約0.77%，或預示會拖累港股周一低開。

美股「科技股七雄」全倒，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）上周五單日跌8.45%「最傷」，Nvidia跌4.09%，至102.83美元，但市值在過去兩周已蒸發兩成至2.5萬億美元，主因市場擔心能否維持高增長外，美國司法部已對該公司發出傳票，調查是否涉及壟斷行為，導致沽壓沉重。

美國銀行分析師Vivek Arya發表報告指出，Nvidia面臨一些不利因素，但仍看好該股，目標價為每股165美元，潛在升幅約60.4%。

美銀仍看好Nvidia 目標價165美元

全球市值最大兩隻股份蘋果（美：AAPL）及微軟（美：MSFT）周五分別跌0.7%和1.64%，市值仍分別達約3.3萬億美元和2.98萬億美元，進一步拋離Nvidia。其他科技股也受累，Meta（美：META）跌3.21%、Alphabet（美：GOOGL）跌4.02%，以及亞馬遜（美：AMZN）跌3.65%。

分析：市場或重估AI股估值

博通（美：AVGO）上周四盤後披露人工智能收入遜預期，觸發股價周五跌10.36%，拖累費城半導體指數一周累跌約12%，為2022年1月以來最大單周跌幅。Schwab金融研究中心衍生商品分析總監Nathan Peterson指出，費城半導體指數被視為晶片在人工智能長期增長的代表，該指數走勢反映市場可能按溫和增長預期，重新評估人工智能相關股份的估值。

明報記者