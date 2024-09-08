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福士關德工廠 反映歐車企困境

【明報專訊】歐洲車企龍頭福士汽車（Volkswagen），上周提出關閉兩間德國工廠，是成立87年來首次關閉德國本土車廠，稱要適應疫後歐洲產量減少的現實。整個歐洲汽車業亦陷入同樣困境，部分車企今年利潤大跌，造成產能過剩，原因不外乎錯過了轉型至電動車步履維艱，惟電動車利潤較低，且競爭激烈，但又要趕上環保目標。有分析師指，歐洲車廠轉型太快恐傷盈利，但長遠仍須過渡至電動車業務。

明報記者 鄭智文

綜合報道：彭博、《衛報》、《金融時報》

福士汽車上周一提出，將關閉旗下德國兩間工廠，估計至少一間較大型車廠及一間配件工廠，希望刪減達數十億歐元的成本，引起市場關注。福士預計，歐洲每年汽車銷量將較疫前少200萬輛，而福士佔歐洲市場約25%，意味福士在歐洲市場的每年銷量將減少50萬輛，約為兩家車廠的產量。

福士勞資委員會主席Daniela Cavallo表示，福士的關廠提議將面臨「猛烈抵抗」，斥失敗來自董事局，認為公司真正弱點是產品、複雜性、流程、協同效應等，現在需要策略來改善這些問題，而不是單方面靠犧牲員工來省錢，強調會方不容關廠。

早於今年7月，福士旗下Audi亦宣布關閉其布魯塞爾工廠，是集團40年來首次提出關廠，也是該集團首次提出要關閉歐洲車廠。最終該廠裁員九成，即約2700名員工被裁，但該廠仍有可能於明年底進一步裁員，甚或關廠。比利時首相Alexander De Croo曾就Audi關廠計劃與集團討論，但福士堅持別無他法。

福士行政總裁Oliver Blume稱，歐洲汽車業處境嚴峻，經濟愈發困難，且新競爭者正進入歐洲市場。他認為，德國要做生產地點的話，競爭力猶有不及，公司必須當機立斷。

據日本汽車業調查公司Marklines數據，福士集團一年在德國可生產270萬輛汽車，但去年旗下車廠只生產不足200萬輛汽車，意味部分車廠使用不足。顧問公司AlixPartnersy汽車業全球聯席創辦人Andrew Bergbaum認為，歐洲汽車業整體產能過剩，因此重組的工廠可能轉向生產電子零件。

福士投資新款車 淨現金流或轉負數

除福士外，其他歐洲車廠都面臨困境。由於政府電動車補貼推遲，聖帝蘭帝斯（Stellantis）上半年在意大利的汽車產量按年急瀉36%，同期整體汽車及輕型商用車產量亦大跌25%至30.4萬輛。聖帝蘭帝斯在業績中指出，今年上半年淨利潤急瀉近半，不得不削減成本。汽車業工會Fim-Cisl指出，若跌勢持續，料聖帝蘭帝斯今年全年產量只有約50萬輛汽車，較去年大跌約33%。

今年7月，福士在今年上半年銷售下跌後，亦下調全年展望。此外，福士去年淨現金流多達25億歐元，但因最近投資在新款汽車，外媒料其淨現金流有可能轉負數。

統計：歐三大車企逾30廠未賺錢

雷諾行政總裁Luca de Meo曾任Fiat及福士的高層，他提倡集中歐洲資源，類似飛機廠商空中巴士與波音公司（美：BA）的競爭。彭博指出，現在歐洲汽車銷售仍較疫前水平低近兩成，綜合分析師及Just Auto統計，福士汽車、聖帝蘭帝斯、雷諾逾30家工廠未能賺錢，包括全歐最大的福士禾夫斯堡總廠。

歐洲車廠現正面臨衰落，縱使靠大額投資振作，亦面臨多項難題，包括電動車競爭、俄羅斯廉價能源供應中斷、中國經濟前景疲弱等。現時歐洲汽車業的負面因素亦已反映在福士股價。2015年福士被揭發排放檢驗造假，多年掙扎後，現在福士股價又跌至接近當年低位。AIR Capital股票分析師Pierre-Olivier Essig認為，若連福士都考慮要關閉德國車廠，過程一定十分艱難，意味現况已經響起警鐘。

今日電動車已成潮流大勢，歐洲車廠最初不肯加入競賽，又低估了新對手及變化速度，最終處於下風，現今電動車全球市場已由美、中兩國主導。德國Union Investment投資組合經理Moritz Kronenberger認為，福士行到削減成本一步，是之前錯過無數機會的不幸結果。中國製電動車在歐洲來勢洶洶，近月歐盟便宣布上調關稅抗衡，對中國貨進口稅由17.4%增至37.6%，稱中資企業受惠於國家補貼，令競爭不平等。不過，即使將關稅計算在內，中資車廠在歐洲仍然有利可圖，威脅歐製電動車。

明年歐盟法例監管汽車碳排放

福士削23%排放始免罰款

ING經濟師Rico Luman批評，歐洲車廠正努力保住賺得多錢的混能車，但他們應着眼於長遠，繼續投資在電動車科技。他憂慮歐洲車廠正失去市場份額，「你可以就延期生產調整一下，但你不能推遲到5年或10年以後。」

歐洲車廠面臨的另一難題是環保目標。明年車廠要受歐盟法例監管，出售的汽車每公里二氧化碳排放不得超過95克，每過1克每輛車罰95歐元。

傑富瑞分析師Philippe Houchois指出，一眾歐洲主要車廠中，2025年規範對福士最不妙，以去年為標準，福士要削減23%排放才能避過罰款。他認為，明年碳排放目標可能加速汽車業的產能重組，估計福特（美：F）及聖帝蘭帝斯旗下品牌Fiat、Peugeot、Vauxhall都要削減產能。

純電動車利潤率低 轉型太急損盈利

ING交通物流資深經濟師Rico Luman分析，福士、平治（美：MBGYY）等數家歐洲車廠曾表示逐步淘汰內燃機汽車，但近期陸續宣布推遲目標，主因是生產成本高昂及競爭嚴峻。他指出，純電動車利潤率遠低於插電混能車、傳統混能車及燃油車，若推進太急，短期內有傷盈利能力。

Rico Luman認為，目前歐洲電動車供應鏈仍有待發展，即使中國鋰電池價錢偏低，若車廠倚賴中國，則風險猶存。他仍然樂觀，指出西方電動車雖然銷售增長放緩，但只是暫時而已，目前大方向未變，未來10年仍要繼續斥資在改造產品組合，確保在市場上的長期地位。

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