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薛偉傑：本地成功試種水耕棉 每單位面積產能達土耕4倍

【明報專訊】香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）設於將軍澳創新園的「開研」（Open Lab）日前正式開幕。其中最引人注目的，是首度公開展出的水耕棉項目。

香港紡織及成衣研發中心行政總裁葛儀文表示，相對於傳統的戶外土耕方式，在室內以垂直水耕方式種植棉花，毋須使用農藥，還可以大幅節省90%的用水量和50%的肥料使用量。

Open Lab總投資達8200萬

此外，因為使用多層種植架，可以更有效地運用土地，每單位面積的產能達到戶外土耕的4倍。而且，這個項目試種的還是市場上供應較少、相對較難種植、價值較高的「超長纖棉」。由於室內種植不受環境、氣候和季節限制，尤其是安排在接近紡織製衣廠的地方。

葛儀文透露，未來還希望在幾方面作出改進。現時在室內以水耕方式種植棉花的收成期大約是160日，與戶外土耕相同。他希望，未來在光譜和二氧化碳濃度方面進一步優化，來加快棉花的生長速度，令收成期縮短至大約120日。此外，還會研究，能否令水耕棉粗壯一點，但高度低一點，令到垂直種植的優勢更明顯。

「開研」的成立和運作初期投資達8200萬元，資金來自政府撥款和非牟利的H&M基金會，研究項目達數十個；但所有研究衍生的知識產權都屬於香港紡織及成衣研發中心所有，H&M基金會的資助不附加條件。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]