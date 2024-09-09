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總商會倡設高才通就業溝通平台 籲政府建立 助與商界雙向了解人手需求

標籤：經濟

【明報專訊】政府為紓緩本港人力短缺問題，推出各類人才入境計劃，其中高端人才通行證計劃（簡稱高才通）今年上半年到港數目和累計獲批數目，均是各計劃中最多。不過，勞工及福利局調查顯示，經高才通來港超過6個月的人才僅五成已就業。為了充分利用人才資源，香港總商會總裁楊偉添於本報訪問時認為，政府政策上應建立一個雙向的溝通平台方便各界，除來港人才易於尋找工作，在不違反私隱下，亦讓商界知道人才庫中有什麼選擇。

明報記者 黃志偉

據立法會討論文件顯示，今年上半年經高才通到港的人才數目達到2.14萬名，而由2022年底至今年6月底止，高才通申請數目8.94萬名中有7.08萬名獲批。然而，勞福局去年向透過高才通簽證來港超過6個月的人才做調查，發現只有54%的到港人才成功就業，主要投身金融 、創新及資訊科技和商貿等行業。「高才優才來港後仍要自己找工作，他們只不過在基本入閘上取得身分，對香港不太認識；另一方面，應聘公司對他們也不認識，或者不知道在哪裏找到這些優才專才。」楊偉添續說，「高才來港時是否想在傳統行業發展？現在香港說要新經濟新方向，以科技為『主打』……這些專才在哪方面較強？」因此，他認為在顧及私隱的前提下，設立雙向的資訊平台能精準地配對高才專業與行業需求，將有助高才通計劃取得更好成果。

高才通就業率一半

目前香港人才服務辦公室設有線上平台，為來港人才提供就業、住房、教育、醫療衛生、銀行、保險、稅務及交通等建議和資訊。當中會向來港人才展示招聘崗位，對商界而言，則需待他們主動申請。

隨着香港人口高齡化，令不少行業面對勞工不足的問題，政府便推出輸入勞工計劃。楊偉添指出，電商貿易令零售生態圈有所改變，未必要那麼多人手，但餐飲業就一定要。不過，他認為該計劃屬短期措施，主要讓企業有時間透過科技轉型，加強營運效率。以餐飲為例，企業可利用科技自動安排座位、在繁忙時段更有效地調配人手，並分析客戶偏好，準確購買食材等，「如果你不做數碼化，再怎樣說去升級如人工智能（AI），你沒有走出第一步，就走不到第二步」。

對於外勞輸入會否壓低工資，他說計劃要求僱主先在本地招聘4星期，請不到人才輸入外勞，以及外勞薪酬不得低於本地工人每月工資中位數，「你說那些奸商先壓低本地人工，那外勞就會低一點，但我覺得香港工人不會容許奸商這樣做，因香港勞工法可保障我們的勞工」。

倡政府簡化流程 助中小企申資金援助

另外，企業需投資作數碼轉型，惟多數中小企面對現金周轉困難（見圖），或導致其延遲數碼轉型的計劃。楊坦言這是不易解決的問題，故政府推出約70個資助計劃去協助中小企的發展，但他認為除了中小企自身花時間尋找合適計劃外，政府亦有責任簡化申請流程和加強推廣，因中小企未必有充足資源處理。「有時眼花撩亂，你不知道申請哪個最適合，所以政府可能要多做一點工夫，如何令各行業清楚知道他需要甚麼資金時，按哪一個按鈕，用最短最快的時間取得政府的資助。」

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