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稱港已離開冬天 減息效果需時呈現

標籤：經濟

【明報專訊】市場盼今年美國開始減息後消除香港經濟不明朗因素，香港總商會總裁楊偉添於本報訪問時提及，即使今年9月啟動減息，其實際效果最快也要半年後才呈現，但他形容香港已離開冬天，例如有商界朋友說最近商業樓多了人問津，亦有零售業會員反映生意並非很差，「這個春天是比較慢和長，不是我們一般認識的春天，但起碼不是冬天」。

指部分高級餐廳仍滿客

楊說，觀察到香港經濟現兩極化，例如部分高級餐廳或連鎖餐飲集團仍可滿客，甚至有「翻桌」，同時低價兩餸飯開到「成行成市」，惟只有中價市場最受影響，「貴價的，一定有一班『捧場客』；平價的，可能覺得『我也不知道經濟前景怎樣，我節省吃吧』」。至於中間段是否可減價扭轉劣勢，他認為因各行業面對的問題可屬於結構性亦可屬於周期性，未必有單一答案。據總商會早前調查顯示，儘管資金周轉嚴重不足，近半中小企考慮減價吸引更多客戶，這或會形成惡性循環。

關注土地房屋供應短缺

《施政報告》將於下月公布，總商會向政府提交的建議中關注土地和房屋供應持續短缺。楊偉添指出，隨着香港經濟發展方向、人口結構轉變，政府應就長遠規劃提供更多土地。他續稱，交椅洲人工島填海工程在戰略上是個很好的計劃，因政府可主導土地供應，「從其他角度看，『哇，好多錢喎，冇咁大個頭係咪戴到咁大頂帽』，這些是很確實的問題。」同時，他認為集中創科產業的北部都會區短期內可為香港經濟添加新動力。

另總商會建議報告亦提及鞏固全球貿易樞紐的地位，包括香港港口發展，楊偉添指香港可提供高增值航運服務、加快發展綠色燃料補充港等方向，並發揮效率快和國際連繫高的優勢，與類近地區達到協同效應，即使貨櫃吞吐量下跌也能展示香港港口的價值。