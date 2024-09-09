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The Club：擴平台產品種類 增會員賺積分渠道

標籤：經濟

【明報專訊】香港電訊（6823）旗下會員計劃及數碼業務The Club，其首席營運總監周銘成接受訪問時表示，今年上半年積極擴大平台產品種類，由以往集中消費品，擴展至旅遊體驗、身心靈健康相關的服務和產品，為會員增加更多賺取積分的渠道。同時，透過自身近400萬名會員和其相關數據的優勢，擴展B2B（business-to-business）業務範疇，為中小企零售商等商業客戶提供不同企業方案。

擴B2B業務 電子禮券銷售增六成

周銘成指出，早前推出了B2B平台Club Biz為商業客戶提供線上線下企業服務，包括上架產品宣傳、HKT POS流動電子收款機、網頁支援等，並透過銷售電子禮券帶動零售商實體舖人流。他稱，該策略於今年上半年成效顯著，電子禮券銷售額按年增長逾六成，現時亦有近200間商戶透過該平台銷售電子禮券，主要集中零售及餐飲業。

另外，周銘成指The Club擴大產品種類增加會員賺取積分渠道，當中生活品味類別產品銷售額按年錄得雙位數升幅。該平台今年目標是會員數目可維持按年穩定增長，據香港電訊中期業績顯示，The Club會員按年增4%至393.9萬名。

伙亞太電訊商逐步推跨境獎賞

周銘成又表示，現時The Club會員計劃合作地區主要是內地和澳門，但下半年開始與其他亞太區電訊營運商逐步推出跨境獎賞計劃，讓客戶出外旅遊時能享受當地服務，亦為各營運商平台引流。

今年3月初，香港電訊宣布與泰國AIS、菲律賓Globe、澳洲Optus、新加坡Singtel、台灣大哥大和印尼Telkomsel推出跨境電訊獎賞計劃。