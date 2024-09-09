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兆科眼科：商業化產品料增至8個

標籤：經濟

【明報專訊】兆科眼科（6622）近年着力推動產品商業化，加上多款新品臨牀第3期測試快將完成，研發費用亦較前明顯減少。集團主席兼執行董事李小羿期望，在現有兩款產品已經商業化銷售之餘，會額外有6個產品獲批上市，將商業化銷售產品數目增至8個。他亦預料，下半年度的研發費用，會與上半年的水平差不多。

盼青光眼醫學市場進一步做大

根據兆科公布的中期業績，因為重磅產品，包括適用於控制兒童及青少年近視加深的低濃度阿托品NVK002、用於治療濕性老年黃斑部病變的TAB014的第3期臨牀測試快將完成，因此期內研發費用已按年大減56.3%至8980萬元（人民幣，下同）。李小羿還稱，連同集團自主研發用於治療乾眼症的環孢素A，爭取這3款待完成臨牀測試的產品獲批，冀2026年成事。執行董事兼首席運營官戴向榮進一步補充，集團在開發青光眼仿製用藥方面會以組合形式推出產品，當中5款產品已通過藥品評審中心首輪通知，待進一步提交資料審批，並料集團快將在已有的青光眼用藥「晶貝瑩」之外，有第2款青光眼仿製藥貝美前列素上市。

李小羿還指出，除了推出治療青光眼的產品組合之外，亦會探索開發眼壓檢測診斷予以配合，盼在青光眼醫學市場進一步做大。財務副總裁兼公司秘書邱淑欣表示，集團上半年在落實商業化方面錄得收入約5000萬元，銷售產品及授權許可收入各佔1700萬及3300萬元。他們除期望授權許可收入及銷售將來繼續增長，集團手持現金近13億元，加上約有過千萬美元短期投資提供收入。李小羿稱，「此前其他生物科技股『燒錢』，料可能出現整固兼併，但在當前市况下能夠融資的可能性低，集團會聚焦於運用現有手頭資金，並且推動現金流轉向正數為主，以及把產品推出市場」，待有必要時才進一步向外物色新產品。他預期，今年下半年至明年集團的產品銷售可視性（visibility）會更佳。

在開發授權許可業務方面，李小羿稱，目標是幫助兆科眼科「走出海」向外發展，他們已經陸續在馬來西亞及東南亞其他地方訂立分銷協議。他們還一直在不同市場探索與伙伴合作的機會，地區涵蓋東南亞、韓國、中東、澳洲及美國等，並會適時公布。