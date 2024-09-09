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債券基金派息穩定 可分散風險

【明報專訊】讀者來信：

我有閒置資金想用來投資債券，以增加每月收入，但發現債券價格已經上升不少，不知現在入市是否合適。另外，我聽說派息基金有穩定的回報，不知道應該如何選擇？還有，有人介紹若減息，可借日圓來加大投資是否好策略？謝謝。

筆者回覆：

投資債券確實是一種穩健的投資方式，但正如李先生所說，最近債券價格已經上升不少，現在進場有機會「高追」。考慮到這一點，其實可以考慮投資債券基金。債券基金有多項優勢，不僅提供穩定的派息回報，還能夠有效分散風險，避免單一債券價格波動帶來的損失。

流動性較高 可迅速變現

首先，債券基金經理會將資金分散投資於多種類型的債券，例如政府債券、企業債券、按揭抵押債券等。這種多元化的投資策略能夠有效降低風險，因為單一債券的價格波動對整個基金的影響有限。相比直接購買單一債券，債券基金可以透過投資多隻債券來分散風險，避免因某隻債券價格下跌而導致損失。其次，債券基金的流動性相對較高。投資者可以在「市場開放日」隨時贖回基金份額，這意味着投資者在需要現金時可以迅速變現。相比之下，直接持有的債券如果在到期前需要變現，可能會面臨價格波動的風險。因此，對於那些需要靈活資金管理的投資者而言，債券基金是一個不錯的選擇。

而在選擇派息基金時，投資者可以作幾個方面考慮：

1. 基金的投資組合：如期望6%至8%的穩定收入，可選擇那些以高質量債券為主要投資標的的基金，例如政府債券或高評級企業債券，這些基金的風險相對較低，並且收益較為穩定。如果基金投資於較高風險的債券，可能有更高的收益，但同時風險也較大。

2. 派息策略和比率：不同的基金有不同的派息政策，現時最受歡迎的是每月派息。選擇一個派息穩定且比率較高的基金可以幫助你獲得持續的現金流。在選擇基金時，可以留意基金的過往派息紀錄和未來派息預測，以確保其派息能力穩定可靠，提供穩定的收入來源。

借日圓投資存匯率風險

至於你提到的借日圓投資，這是一種利用低息貨幣進行投資的策略，通稱「套利交易」。雖然這種策略在利率差距大的時候能產生不錯的回報，但需要注意匯率風險。

如果日圓匯率突然上升，將會抵消甚至超過投資回報，得不償失。因此，如果想透過借日圓進行投資，必須有足夠的風險承受能力，並做好對冲措施以防匯率變動帶來的潛在損失。

綜合以上資訊，如李先生選擇穩健的債券基金作為投資方向，不僅能獲得穩定的派息回報，還能有效分散風險。最重要的是，根據自己的風險承受能力和投資目標，制定合適的投資計劃。如有需要，建議聯絡專業的理財顧問，獲取更詳細的建議和指導。

信達興業董事 物業理財專家

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[陳智鑾 理財信箱]