袁國守：憧憬換機潮 吼手機概念股

下周日至二（9月15至17日）為內地中秋節假期，且每年9月和10月屬傳統消費旺季，即常說的「金九銀十」，過往無論樓房、汽車和家電銷售都會較平日暢旺，相關板塊每每借勢炒起。可是，內地樓市庫存仍過多，樓價易跌難升，欠缺財富效應帶動，消費自然受打擊，看看近年各類內需股表現不濟便能理解，而內房股上周反彈，相信只是曇花一現。

反觀，現代人「手不離機」，尤其在內地，沒了手機近乎生活不了，衣食住行都需要用手機來預訂服務和支付相關費用，加上手遊及網上通訊工具盛行，故內地手機市場持續興旺。根據中國信通院公布的數字，今年7月內地手機出貨量2420.4萬部，按年增長30.5%。

綜觀全球，今年上半年手機市場交付理想，研調機構IDC上調今年全球智能手機出貨量預測，由3個月前估計的12.1億部，調升至12.3億部，按年增長5.8%。IDC又指出，AI熱潮帶動手機銷售，大型手機製造商在新型號加入生成式AI工具，刺激消費者換機，估計今年AI手機交付量將增長逾3.4倍，市場佔有率18%。

蘋果華為明辦產品發布會成焦點

拉近一點看，全球手機龍頭蘋果（美：AAPL）明天（9月10日）舉行秋季產品發布會，料iPhone 16將亮相。同日，華為亦舉行新品發布會，上周已預告新機主角是華為Mate XT非凡大師，明顯正面對撼iPhone 16系列，受惠換機潮的手機概念股或有一番炒作，故除了AAPL，小米（1810）、瑞聲（2018）及舜宇光學（2382）也值得留意。

但要留心，年初迄今計，小米、瑞聲及舜宇股價分別升19%、36%及跌32%，表現迥異。揀強勢還是博追落後？看似兩難，但目前大市未有明確方向，且前提是走短線，或最多中線持有至年底，因此「why not both？」，當調整各買一注便是。

小米業績佳 若守穩20天線可看升

匯豐亦同時看好瑞聲和舜宇，稱瑞聲上半年純利按年升257%至5.37億元人民幣，遠勝預期，認為主因光學產品毛利復蘇，以及高級聲學和觸控產品對銷售額的貢獻提升，將其目標價由36.2元升至41.7元，維持「買入」評級。至於舜宇，今年中期利潤按年增長147%，匯豐認為符合預期，將其評級由「持有」調升至「買入」，目標價由47.1元升至58.9元。

小米方面，上半年業績亦理想，不但傳統的智能手機、AIoT及互聯網業務持續增長，旗下電動車業務也較市場預期佳，集團行政總裁雷軍指出，當電動車業務到達一定的規模，相信將很容易做到收支平衡。投資部署上，若小米股價能守穩20天線約18.1元，有望進一步向上攀升。

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[袁國守 投資心戰室]