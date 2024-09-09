《幫你格價》：活期存款高息招徠 留意條款

明報記者 劉敬華

近年銀行為吸納新資金，不時推出各式各樣的定期存款優惠，如以新資金敘做定存優惠、網上開立定存優惠，以及兌換外幣同時開設定存優惠等，成為不少港人於減息周期前鎖定利率的其中一個選擇。儘管近期不少大行開始削減新資金定存優惠，目前仍有機會於中小型銀行及虛擬銀行找到相對吸引的港元或美元定存優惠。

信銀「大富翁存款」高見6.28厘

以工銀亞洲的新客戶及定期存款推廣下的「e開戶」特惠定存利率優惠為例，即日起至今年10月31日，該行新客戶透過手機銀行遞交「e開戶」申請並成功開立綜合帳戶，再於開戶後首3個月內及不晚於今年10月31日經手機銀行「e定存」功能，開立3個月港元定期存款，可獲6厘特惠定存年利率，最低定存金額須為1000港元或以上，而最高定存金額為10萬港元。又如南商的新資金定存優惠，該行的特選「南商理財」客戶經分行以等值10萬港元或以上的美元新資金，開立「智優息高息」定期存款（新資金），6個月美元定存的優惠年利率為4.65厘，而12個月美元定存的優惠年利率則為4厘。

面對即將開展的減息周期，閒置資金可考慮銀行的定存優惠，至於備用的應急資金，也可考慮近年部分銀行針對期望資金具較高靈活性，且不用鎖定於銀行的高息活期儲蓄存款優惠。然而，此類活期存款優惠標榜的高息，大部分並非可於優惠期首月即享，如信銀國際「大富翁存款」的合資格新客戶及現有客戶最高可獲6.28厘的年利率，但要獲得逾6厘的優惠年利率，需於即日起至今年9月28日的登記期內成功登記，並且於登記期內存入1萬港元或以上的新資金，方可由登記日至2024年10月31日期間獲2厘總年利率，再由2024年11月1日至11月30日期間獲2.9厘總年利率，待至2024年12月1日至12月31日期間方可獲6.28厘總年利率，即實際只有1個月可獲逾6厘的優惠儲蓄年利率。

至於渣打「高息馬拉松活期存款」及建行亞洲「月月增息儲蓄戶口」，也是同樣即使符合獲得優惠條件，開設相關美元或港元活期存款戶口，亦要待至該存款優惠期的最後階段或最後1個月，方可獲相關推廣所標榜的逾4厘或逾3厘優惠儲蓄存款年利率。若只要求稍高一點的活期儲蓄存款利率，現時部分虛擬銀行可直接提供較吸引的利率，以Mox Bank為例，目前該行的港元活期存款基本年利率便為1.5厘，高於不少銀行約為0.875厘的活期存款利率。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]