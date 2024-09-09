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袁國守：港股打風休市成歷史

【明報專訊】打風關係，港股上周五（6日）全日休市，若今個月23日前再沒「8號波」或「黑雨」，股民已經歷本港最後一次颱風休市，因23號起，港股將實施「打風開市」，投資者不可不知。

港股上周只得4日市，表現欠佳，恒指周四收報17,444點，連跌4個交易日，全周累跌3%，跌穿由8月初延伸而上的短期升軌，結束了過去1個月反覆回升走勢。

除受外圍影響外，內地最新公布的經濟數據多未如理想，例如百強內房首8月銷售額按年跌近四成。分析員普遍認為，在下一輪內地政策出台前，港股難向上突破，料短期窄幅上落為主。A股亦未能擺脫弱勢，全星期計，上證指數跌2.7%，深證成分指數跌2.6%。日股也顯著下挫，日經指數收報36,391點，全星期計，累跌近6%。

美國方面，下周四（19日）減息已成定局，目前市場討論的是最終減0.25厘，還是減0.5厘。「細味投資」欄主林少陽指出，大市通常在炒減息階段表現最出色，但到了真正減息一刻，通常都會先跌一跌，且看他今期的分析。最後一提，蘋果（美：AAPL）及華為同於明天（10日）舉行產品發布會，手機概念股或借勢炒一轉。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]