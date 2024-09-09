陳永傑：豪宅保值 抗跌力強

過去3年，中原樓價指數內的138個成分屋苑中，有103個的樓價跌兩成以上，跌三成以上都有27個，當中以灣仔會景閣跌幅最大，達39%；兩個市區鐵路盤鰂魚涌太古城及九龍灣德福花園，樓價不知不覺已下跌37%。前者呎價由21,292元跌至13,485元。後者呎價由15,044元回落到9448元。近年不少鐵路新盤低價推售，從而影響部分二手鐵路盤的表現。至於坐落於傳統豪宅地段的屋苑，發揮磚頭最保值作用。前五個呎價跌幅最小的CCL屋苑，全為豪宅級物業，包括中半山地利根德閣、嘉富麗苑、何文田君頤峰、九龍站凱旋門及渣甸山嘉雲臺，雖然過去3年樓價雖跟大市同樣下跌，但跌幅少於15%，成為抗跌力最強、最保值物業。其中地利根德閣呎價僅跌8%，是過去3年唯一樓價跌幅少於一成的屋苑，成「保值之王」!

筆者認為，除了地理位置優勢外，由於豪宅業主具一定實力，且供應少，一直被視為優質資產，故豪宅抗跌力一直強於中小型住宅。據差估署數字顯示，過去3年中小型住宅樓價跌24%，反觀大單位同期跌幅為17%。世界上不同城市的豪宅亦受到當地政策影響，近年港府大力搶人才，其中於2022年底推出「高端人才通行證計劃」，至今共批出近7萬張簽證，雖則高才通初到港，未必立即買豪宅，但租用豪宅亦有助帶動高端物業市場住屋需求，未來豪宅樓價睇高一線。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]