廖偉強：樓市重新出發的轉捩點

特首早前落區做《施政報告》諮詢會時提到，近期多個海外品牌相繼進駐香港，例如美國輕奢環保鞋履品牌VIVAIA、法國人氣運動鞋品牌HOKA等，都來港開設概念店或旗艦店。他就是想表達給市場知道，外國品牌對香港的零售行業都投下信心一票，相信零售業可以逐漸復蘇。此外，餐飲業亦同樣有新經營者來港，令很多遊客區及民生區的店舖空置率開始減少，雖然目前舖租仍未見底，但筆者認為，當經濟有復蘇迹象，舖租也可逐步穩定下來。

雖然在這次經濟洗牌中，有很多商家都捱不過而結業，但相信洗牌已近尾聲，加上香港積極融合在大灣區，能夠借力於內地的科技和資源，只要求變和懂得變，敢於前行，就能抓得住谷底反彈的好機會。地產市場都是一樣，雖然銀行仍對商業借貸及樓宇按揭甚為審慎，但樓價已跌至非常合理水平，相信樓市已距離谷底不遠，甚至已成功觸底，等待反彈。減息期重臨，勢令市場信心逐步恢復，交投亦開始轉活；所以筆者深信，9月減息將是樓市重新出發的一個轉捩點。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]