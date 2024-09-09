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廖偉強：樓市重新出發的轉捩點

標籤：廖偉強

【明報專訊】綜觀上半年私宅落成量有6817伙，是過去5年同期新低；而動工量上半年亦只有4335伙，是近10年同期最少，多少反映未來市場供應不見得充裕，樓價理應不會有目前跌勢。但當仔細留意，就會發現地產商積存超過2.3萬伙貨尾單位，這對於短期樓市構成壓力。樓市必須盡快穩定下來，貨尾消化速度才能夠加快，屆時發展商亦不用再爭先恐後地去減價清貨。聯儲局9月減息已是眾所預期的事，目前樓市買賣雙方都在等待這一個好消息來臨。不過，要樓市轉勢，除了減息，更重要是香港要全速推動經濟，令市道得以重生。

特首早前落區做《施政報告》諮詢會時提到，近期多個海外品牌相繼進駐香港，例如美國輕奢環保鞋履品牌VIVAIA、法國人氣運動鞋品牌HOKA等，都來港開設概念店或旗艦店。他就是想表達給市場知道，外國品牌對香港的零售行業都投下信心一票，相信零售業可以逐漸復蘇。此外，餐飲業亦同樣有新經營者來港，令很多遊客區及民生區的店舖空置率開始減少，雖然目前舖租仍未見底，但筆者認為，當經濟有復蘇迹象，舖租也可逐步穩定下來。

雖然在這次經濟洗牌中，有很多商家都捱不過而結業，但相信洗牌已近尾聲，加上香港積極融合在大灣區，能夠借力於內地的科技和資源，只要求變和懂得變，敢於前行，就能抓得住谷底反彈的好機會。地產市場都是一樣，雖然銀行仍對商業借貸及樓宇按揭甚為審慎，但樓價已跌至非常合理水平，相信樓市已距離谷底不遠，甚至已成功觸底，等待反彈。減息期重臨，勢令市場信心逐步恢復，交投亦開始轉活；所以筆者深信，9月減息將是樓市重新出發的一個轉捩點。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]