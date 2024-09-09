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馬泰陽：趁減息在即 新盤搶閘出擊

標籤：馬泰陽

【明報專訊】踏入9月，美國減息預期持續升溫，一手市場已摩拳擦掌，等待減息消息落實後搶閘出擊，令一手新盤戰况激烈。事實上，有多家發展商已部署在美國落實減息後，推出多個全新盤及加推餘貨，相信屆時仍會以貼市價推售，引發市場上潛在的購買力。二手市場方面，隨着減息預期升溫，有部分業主願意擴大議幅，吸引買家偷步入市，帶動本港入市氣氛，預料本港9月的交投量將有較大上升空間。

市場正等待美國聯儲局議息，現時樓市雖然欠缺動力，但筆者認為長遠而言，市場購買力依然不俗。因政府近年推出多項搶人才的措施，有部分通過高才通的來港人士帶同子女一同來港。該批新來港人士普遍具有財政能力，對本港的學位需求亦相當殷切。

因此，除了買樓自住外，現時租金回報持續上升，亦吸引投資者買樓收租的意欲，加上美國減息在即，削減定期收息產品的吸引力，增家資金流入「磚頭」的誘因。而減息也會減輕供樓成本，故減息後相信吸引部分租客「轉租為買」，預料減息後樓市將逐步靠穩回升。

整體而言，美國減息預期進一步升溫，相信有助紓緩高息的供樓壓力，有不少準買家近日紛紛到二手市場「尋寶」，冀趁樓價尚未反彈時抓緊入市時機。綜合本行數據研究部及地註冊處資料顯示，在不包括一手公營房屋之下，今年首8個月一手私樓及二手住宅註冊量合共錄38,530宗，較去年同期高出約7.8%，並為整體物業註冊量創3年同期新高，相信在美國一旦落實減息，將引出一批積存的購買力，屆時樓市將有望重拾動力。

美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁

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[馬泰陽]