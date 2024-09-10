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阿里今迎北水 港股跌247點失牛熊線

標籤：經濟

【明報專訊】投資者憂慮衰退風險增，美股納指上周五大跌逾2%。港股上周五因颱風關係全日停市，昨日復市承接美股跌勢，加上內地工業生產者出廠價格指數（PPI）差過市場預期，恒指最多跌逾370點，收市仍跌247點，報17,196，失守250天牛熊線（現處17,256）。9月開局以來，已連跌五日，累跌792點。滬深交易所收市後公布港股通名單調整（見表），8月底完成在港雙重主要上市的阿里巴巴（9988），以及茶百道（2555）等多隻大型半新股入圍，並於今日即時生效迎來北水。

季檢換馬效應 成交1336億增57%

另恒指公司季檢換馬，由上周五順延至昨日，令全日成交增至1336億元，較上日增加57%，是8月30日後最多。北水亦由半日流出3.7億元，轉為流入58億元，同見約一周高。北水淨買入最多的個股是盈富基金（2800），淨入達60.1億元，盈富全日成交亦居首，達105.8億元。北水淨賣出最多的個股是騰訊（0700）及美團（3690），分別淨沽11.5億元及9.1億元。

由於憂慮衰退，國際油價續尋底，三桶油下挫，中石油（0857）跌6.2%，為表現最差藍籌；中石化（0386）跌逾5%；中海油（0883） 跌近4%。重磅科網股隨大市偏軟，京東（9618）跌3%，為ATMXJ中最弱，阿里巴巴跌近2%。減息預期不可逆轉，地產、收租股跌幅相對溫和，新地（0016）績後獲部分大行唱好，逆市升2.5%； 長實（1113）升1.1%。

路透引述花旗報告指出，由於企業盈利、中國電力需求和貨幣供應M2增長放緩，將恒指今年底目標下調3%至19,800點，明年中目標亦調低5%至21,000點。獨立股評人郭思治表示，外圍擔心日圓拆倉活動再現，一旦再現，憂慮市場又回復不理性。目前恒指已跌穿多條移動平均線。

分析：大市縱回升 料屬曇花一現

不過，港股連跌五日，或有少許反彈，惟走勢仍向下，若失守萬七點，會續向下尋底，投資者宜保留現金。他又預期今年餘下日子港股表現都不理想，因跌市成交大，升市成交小，就算大市稍為造好，都屬曇花一現。