大摩：中資股盈利續遜預期 籲增防禦配置

對MSCI中國及MSCI中國A股審慎

報告指出，中資股今年第二季度的盈利再次低於市場預期，儘管與今年第一季度相比，幅度較小。雖然互聯網公司業績表現強勁，但大多數其他行業的公司盈利卻未能達到預期。

就MSCI中國指數而言，今年第二季，有17%的公司盈利未能達到市場共識預期，但仍略好於上一季度，第一季度的比例為19.9%。至於A股，就有23.7%的公司盈利未能達到共識預期，而今年第一季度比例就有26.7%。收入方面，MSCI中國指數和A股的公司亦遜市場預期，這可能是由於宏觀經濟條件停滯和國內市場環境更加嚴峻等，直接影響了銷售。此外，由於公司在成本控制和自救策略上有成效，盈利的韌性相對銷售而言會較好。

大摩預期，隨着令人失望的業績，以及自7月份以來經濟活動放緩，市場下調公司盈利增長預測，並出現了加速的迹象。該行最新將2024年MSCI中國指數的盈利增長預測，由9%下調至6%；2025年的盈利增長預測就由9%降至8%。今明兩年市場共識的盈利增長預測，分別為14%及12%。