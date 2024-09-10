昇能不被納恒生相關指數 急挫23%

恒指公司於8月季檢將昇能納入10隻指數，包括恒生綜合指數下的恒生綜合行業指數－工業、恒生綜合中小型股指數、恒生綜合小型股指數，以及恒生港股通指數等，市場原先預期昇能有望9月納入港股通將迎來北水，令股價更曾高見23.1元。

不過，集團上周公布被點名股權高度集中，股價最多曾跌逾99%，市值單日蒸發200億元，股價急跌令昇能大股東Otautahi Capital Inc手上有逾3.7億股、或約36.64%股權被強制出售，令持股量急降至21.02%，最終更與北水無緣，令集團昨日再要捱沽。此外，股權披露顯示挪威央行於大股東斬倉當日及4日，分別沽出昇能3798.6萬股及5201.4萬股，每股均價為0.3039及0.4185元，持股比率由8.91%降至近0%，只持餘下2000股。

挪威央行上周三沽清昇能持股

事實上，昇能並非港股通納入爭議股份的首例，不過恒指公司今次成功「落閘」。翻查資料，去年8月底證監會及廉政公署公布兩家上市公司操縱及推高股價及市值，從而滿足納入指數條件，友聯國際教育租賃（1563）、馬可數字科技（1942）披露監管機構正在調查及取走文件，不過最終仍獲調入港股通名單。截至上周五北水於友聯國際教育租賃的持股量已達至23.66%，馬可數字科技的北水持股量更高達65.21%。