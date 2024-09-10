moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

內媒：遠洋願考慮債權人訴求 歡迎參與重組

標籤：經濟

【明報專訊】遠洋集團（3377）早前遭署名為「遠洋集團境外債權人」的人士在報章刊登全版廣告反對其重組方案後，據內媒《澎湃》引述知情人士表示，遠洋集團稱願意保持合作與溝通，並持續考慮債權人小組提出的訴求，並歡迎債權人小組參與重組。

報道指出，遠洋集團境外債務重組仍在推進中，9月11日高等法院將就針對遠洋集團提起的清盤呈請進行法庭聆訊；此前的8月21日，遠洋集團已向法院提交相關債務重組進展的證據。上述知情人士指出，除了現有的清盤呈請，有另外新的一組投資人也表示要指示信託人遞交清盤呈請。

報道引述熟悉法律的人士表示，儘管是不同主體提出清盤呈請，在有清盤呈請的情况下其他債權人可以加入現有的清盤呈請。

萬科合景8月銷售跌兩成

另萬科（2202）公布，今年8月份實現合同銷售額172.4億元（人民幣，下同），按年跌23.75%；今年首8個月合同銷售金額1637.8億元，按年跌34.12%。集團8月份並無新增開發項目及物流地產項目。

合景泰富（1813）公布，同月預售額為7.1億元，按年減少19.3%；今年首8個月預售額為71.3億元，按年跌66.18%。另合生創展（0754）公布，今年首8個月總合約銷售金額為117.27億元，按年跌35.94%； 8月單月總合約銷售金額13.89億元，按年跌18.01%，其中物業合約銷售約13.3億元；以及裝修合約銷售5900萬元。