AI熱帶挈 戴爾Palantir納入標指 股價早段急升 取代美航及電商Etsy

Palantir是由矽谷創投教父Peter Thiel共同創辦的數據分析公司，從效力於美國情報界，擴展至其他商業服務。市場押注Palantir將受惠於對AI服務需求不斷增長，其股價今年截至上周五升超過75%。受惠於AI投資熱潮，戴爾成了AI伺服器的頂級供應商。在截至8月初的第二財季，利潤按年增長85%。該股早段升5%。

由於上周五公布的美國8月非農就業職位增長遜於預期，促使市場拋售風險資產。標普500指數上周跌4.3%，是去年3月以來最大單周跌幅；納指上周更挫5.8%。不過投資者仍有信心美國經濟「軟着陸」，美股三大指數早段反彈，道指急升逾500點。高盛發表報告，預計美聯儲目前的基本情况，是9月減息0.25厘，但若就業市場惡化，美聯儲將在往後的會議，將減息幅度擴大至半厘。

發布iPhone 16前 蘋果股價受壓

在避險情緒下，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）上周市值累計蒸發4060億美元（約3.17萬億港元），超過AMD（美：AMD）和高通（美：QCOM）的市值總和。Nvidia與主要晶片股及科技股早段反彈。蘋果（美：AAPL）將在周二凌晨發布首款配備AI功能的iPhone 16，但彭博社著名科技記者Mark Gurman預告多個關鍵AI功能可能要到明年才推出，蘋果股價早段跌1%。

波音（美：BA）與其最大工會的領袖達成協議，未來4年將工資提高25%，令波音的西雅圖廠區有望避免罷工。該股昨早段升4%。該工會的勞工協議將於本周四到期，新協議將交由工會成員表決，但工人仍可選擇否決協議並罷工。

日圓曾升至141 日股一度跌逾千點

此外，日本第二季GDP修正值，按季升幅由0.8%向下修訂至0.7%，折算成年率增長2.9%，低於初值的3.1%升幅，主要由於企業及家庭支出低於原先估計。雖然增長步伐較慢，但日本央行仍可能在今年稍後繼續加息。日圓兌每美元昨曾升至141水平；每百日圓兌港元在5.4算徘徊。

日經指數早段曾跌逾1100點，跌破35,300點，創近1個月盤中低位，收市跌幅收窄至175點，收報36,215.75點。

歐洲央行前行長德拉吉（Mario Draghi）昨晚就歐盟競爭力發表研究報告，指歐盟每年需要投入高達8000億歐元（約6.9萬億港元）的額外資金，才能實現其關鍵的競爭力及氣候目標。德拉吉的報告指出，與美國和中國相比，歐盟的經濟增長疲軟，且生產力較低，這威脅到歐盟加強其地緣政治重要性，實現社會平等及脫碳的目標。他指出，歐盟的優先事項，須包括降低能源價格、提高競爭力、協調產業政策及增加國防開支。

（綜合報道）

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