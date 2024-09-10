陳頴峯：跨界合作：資產代幣化聯乘綠色金融的新視野

8月28日金管局舉行了Ensemble項目沙盒啟動儀式，該項目的首階段測試將聚焦於四大核心領域：固定收益和投資基金、流動性管理、綠色和可持續金融，以及貿易和供應鏈金融。這些領域的選擇不僅反映了當前金融市場的熱點問題，也指向了未來金融科技發展的關鍵方向。

此次沙盒測試吸引了包括中銀、匯豐、恒生、渣打四大銀行，以及多家金融科技公司參與，顯示出業界對於探索和實現數字貨幣和代幣化資產的高度重視和期待。Ensemble項目沙盒目的是為了驗證代幣化資產、代幣化存款和批發型央行數字貨幣（wCBDC） 之間的技術互通，而建基於區塊鏈技術，這一選擇可以讓金融的操作不受時間、地點限制，從而實現全天候、跨時區、跨境的無縫運作。區塊鏈的透明性、高效率、低成本和可追溯性，為全球金融市場帶來前所未有的機遇，使其成為推動未來金融業發展的關鍵技術。

在這次沙盒測試中，螞蟻集團以兩間獨立運營子公司──螞蟻數科和螞蟻國際積極參與。螞蟻數科透過協助建設了代幣化資產平台，參與了綠色和可持續金融及貿易和供應鏈金融兩個主題的實踐。螞蟻國際則專注於流動性管理的主題，展現了在金融科技中區塊鏈領域的深度佈局。其中，螞蟻數科利用其區塊鏈和物聯網技術，協助深圳上市公司朗新科技成功數位化其9000多個充電樁，將現實世界資產（RWA）轉化為上鏈資產。另外，Hashkey集團憑藉在Web3生態系統中的全面參與，將開創性地探索包括碳信用、綠色資產，以及貨幣市場基金等現實世界資產（RWA）的代幣化及交易機制。

資產代幣化是將實物資產轉換成數字代幣的過程，這些代幣在區塊鏈技術的支持下，可以在全球範圍內被交易和管理。這種技術的應用不僅提高了交易的透明度，還增強了市場的效率和流動性，對於綠色資產，包括碳信用、綠色能源項目例如充電樁等來說，這種創新提供了全新的流通和融資方式。在綠色金融領域，代幣化技術尤其顯示出其獨特的價值。通過將環保項目如電動車充電站等實物資產代幣化，可以吸引更多的投資者參與到環保和可持續發展項目中來。這不僅有助於提高這些資產的資金流和可見度，還能夠為投資者提供實時的資產表現數據，增加投資的透明度和信任度。

金管局的Ensemble項目沙盒展示了金融機構、科技公司，以及政府機關之間的合作如何能夠推動金融創新。在這個平台上，不同機構共同探索如何透過代幣化技術支持綠色金融項目，從而推動環保目標的達成。儘管資產代幣化在綠色金融領域提供了諸多機遇，但也面臨着不少挑戰。其中包括監管的不確定性、技術的複雜性，以及投資者和市場的接受程度等。為了克服這些挑戰，需要有更多的政策支持和法規框架，以及教育和培訓，以增強市場參與者對這種新興技術的理解和信任。

展望未來，資產代幣化在綠色和可持續金融領域的應用將可能顛覆傳統金融業的運作方式。隨着技術的成熟和政策的完善，我們可以期待一個更加開放和透明的金融市場，其中綠色金融將扮演愈來愈重要的角色。此外，跨界合作的深化將是推動這一進程的關鍵，因為它可以集合各方面的智慧和資源，共同開發和實施可持續的金融解決方案。

總之，資產代幣化與綠色金融的跨界合作不僅是金融創新的趨勢，也是推動全球可持續發展目標的重要途徑。隨着更多的項目和實踐的推動，這一領域無疑將為投資者和社會帶來額外的價值和改變。

亞洲金融科技師學會副主席 暢銷書《新金融啟示錄》作者

[陳頴峯 金科育律]